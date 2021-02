Une tempête hivernale frappe le sud des États-Unis

DALLAS — Une tempête hivernale a semé le chaos dans le sud des États-Unis, notamment au Texas où les responsables ont été contraints de rationner l’électricité.

Des pannes tournantes étaient en vigueur lundi matin, privant des milliers de personnes de courant à tour de rôle alors qu’il faisait environ -10 degrés Celsius à Dallas et -5C à Houston.

La population a été prévenue que des infrastructures comme les feux de circulation pourraient être temporairement privés d’électricité.

Ces pannes tournantes ont été décrites comme une «solution de dernier recours» pour assurer l’intégrité du réseau électrique. Elles devraient se poursuivre pendant quelques heures lundi.

Environ 1,6 million d’abonnés étaient privés de courant vers 5 h, heure locale, lundi.

Environ 5000 clients se sont aussi retrouvés dans le noir dans l’Oklahoma et quelque 3000 dans l’Arkansas. La population des deux États est plus petite que celle du Texas.

Les dirigeants de la ville de Houston avaient prévenu la population de se préparer à des pannes et à des conditions routières difficiles, comparant le tout aux jours qui suivent le passage d’un ouragan de catégorie 5.

On rapportait plusieurs accidents en raison des routes couvertes de glace, au moment où la tempête glissait vers le nord-est du pays.

On attendait jusqu’à 0,5 centimètre de glace dans l’est de la Louisiane, au Mississippi, dans le centre du Tennessee, au Kentucky et le long de la frontière entre l’Ohio et la Virginie-Occidentale.

On anticipait aussi jusqu’à 30 centimètres de neige dans des secteurs du sud des plaines américaines.

La région se préparait à l’arrivée de la tempête depuis plusieurs jours. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait publié un arrêté de catastrophe naturelle pour les 254 comtés de l’État. M. Abbott et ses collègues Kevin Stitt de l’Oklahoma et Asa Hutchinson de l’Arkansas ont mobilisé des unités de la Garde nationale pour aider aux opérations, notamment pour secourir des automobilistes.

Le président Joe Biden a aussi proclamé une urgence au Texas dimanche soir, ce qui offrira une aide fédérale aux opérations régionales et locales de secours.

Plus de 760 vols ont été annulés à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth.

Le service météorologique américain a prévenu dimanche que jusqu’à 30 centimètres de neige pourraient recouvrir le centre de l’Oklahoma. On attend une vingtaine de centimètres de flocons entre l’est du Texas et la vallée de l’Ohio, vers le nord-est.

À Memphis, au Tennessee, des files se sont formées devant les épiceries dimanche, alors que la population faisait des provisions. Plusieurs routes et ponts de l’État étaient glissants. Jusqu’à deux centimètres de glace pourraient s’accumuler dans le centre de l’État, décuplant les risques de pannes.

Des secteurs de Kentucky et de la Virginie-Occidentale touchés par une tempête de verglas la semaine dernière pourraient recevoir 0,6 centimètre de glace ou 20 centimètres de neige d’ici à mardi.

Ailleurs, dans la région du Pacific Northwest, des dizaines de milliers de personnes étaient privées d’électricité après le passage d’une tempête hivernale.

