Une tempête hivernale provoque la fermeture d’écoles dans les Maritimes

HALIFAX — Des avertissements de tempête hivernale restent en vigueur pour une grande partie des Maritimes, les chutes de neige ayant forcé la fermeture d’écoles dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Jusqu’à 40 centimètres de neige sont prévus pour l’est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton, où des vents soufflant jusqu’à 100 kilomètres à l’heure rendront les déplacements dangereux.

Certains bureaux du gouvernement au Cap-Breton ont été fermés et environ 6000 foyers et entreprises de l’île et de l’est du continent sont privés d’électricité, la plupart à Antigonish, Guysborough et Sydney.

À l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à 30 centimètres de neige sont attendus alors que les vents soufflent jusqu’à 90 kilomètres à l’heure.

Au même moment, des avertissements de tempête hivernale et de chute de neige ont été émis pour une grande partie de l’est et du nord du Nouveau-Brunswick, où la tempête devrait déverser entre 15 et 20 centimètres de neige, plus tard en journée mardi.

La neige au Nouveau-Brunswick se mêlera à la pluie ou se transformera complètement en pluie au cours de la nuit, et des vents forts produiront de la poudrerie mardi soir.