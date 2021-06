Une tendance à la baisse dans le Canada atlantique

HALIFAX — La médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dit qu’il semble que la troisième vague de COVID-19 s’atténue dans le Canada atlantique avant la reprise des déplacements régionaux la semaine prochaine.

La Dre Janice Fitzgerald a signalé mercredi un nouveau cas de COVID-19 et affirme que la province compte désormais 35 cas actifs à l’approche du 23 juin, date à laquelle Terre-Neuve-et-Labrador doit autoriser l’entrée de voyageurs des trois autres provinces de l’Atlantique.

Mme Fitzgerald a déclaré en point de presse que les personnes entrant dans la province n’auront pas à s’isoler, mais devront remplir un formulaire de voyage avant leur arrivée et montrer une pièce d’identité à leur point d’entrée pour prouver qu’elles résident dans la région de l’Atlantique.

La Nouvelle-Écosse, qui s’ouvrira également aux voyages régionaux le 23 juin, tout comme l’Île-du-Prince-Édouard, est passée à la phase 2 de son plan de réouverture en cinq étapes, qui permet notamment les repas à l’intérieur dans les restaurants et les bars, une capacité de 50 % de la clientèle pour les magasins de détail et une augmentation du nombre de personnes autorisées dans les rassemblements.

La Nouvelle-Écosse a signalé mercredi huit nouveaux cas de COVID-19 et compte un total de 92 cas actifs.

Pour sa part, le Nouveau-Brunswick accueille maintenant les voyageurs de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador après avoir atteint mardi son objectif d’une vaccination à au moins une dose de 75 % des personnes âgées de 12 ans et plus.