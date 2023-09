Une tornade aurait frappé la Nouvelle-Angleterre

LEOMINSTER, Mass. — L’ouragan Lee semble prêt à matraquer la Nouvelle-Angleterre d’ici quelques jours, alors que la région doit encore faire face à l’impact de plusieurs jours d’intempéries qui ont provoqué des pluies torrentielles, des inondations, des gouffres et probablement une tornade.

Une veille cyclonique s’étend de Stonington, dans le Maine, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, où des conditions cycloniques, de fortes précipitations et des inondations côtières sont possibles vendredi soir et samedi, a prévenu le Centre national des ouragans mercredi soir.

Les zones allant de Watch Hill, dans le Rhode Island, à Stonington, dans le Maine, y compris Block Island, Martha’s Vineyard et Nantucket, sont placées sous surveillance de tempête tropicale. Une veille d’onde de tempête a également été lancée pour la baie de Cape Cod et Nantucket, avec un risque d’inondations potentiellement mortelles vendredi et samedi en fin de journée.

L’arrivée imminente de l’ouragan menace de provoquer de nouvelles tempêtes violentes dans une région qui, en début de semaine, a vu 25 centimètres de pluie tomber en six heures et qui, mercredi, a vu des communautés du Massachusetts et du Rhode Island faire face à des alertes à la tornade et à de nouvelles pluies torrentielles qui ont creusé des gouffres et provoqué des inondations dévastatrices dans plusieurs zones.

Le service météorologique national de Boston a déclaré que les données radar et les vidéos montraient qu’il était probable qu’une tornade ait endommagé des arbres et des lignes électriques dans le Rhode Island et le Connecticut mercredi. À Lincoln, dans le Rhode Island, les photos prises après la tempête montrent qu’au moins un toit a été endommagé et que la tribune de presse du stade du lycée a basculé dans les gradins.

Le gouverneur du Rhode Island, Dan McKee, a annoncé sur les réseaux sociaux que le centre d’opérations d’urgence de l’État avait été activé et qu’il surveillerait l’évolution rapide des conditions météorologiques au cours des prochains jours.

«La meilleure chose à faire en ce moment est de rester à l’écoute pour des mises à jour fréquentes», a dit M. McKee.

Mardi en fin de journée, la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a décrété l’état d’urgence à la suite des «inondations soudaines et catastrophiques et des dégâts matériels» survenus dans deux comtés et d’autres communautés. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur une période de six heures en début de semaine ont constitué un «événement bicentenaire», a précisé Matthew Belk, un météorologue au service météorologique national de Boston.

Mme Healey a déclaré mercredi que l’agence de gestion des urgences de l’État surveillait les conditions météorologiques et était prête à apporter son aide. L’État surveille également l’état des barrages, a-t-elle ajouté, et elle a exhorté les habitants à prendre au sérieux les alertes aux inondations et à ne pas s’aventurer sur les routes lorsque cela est ordonné.

La pluie a créé plusieurs gouffres à Leominster, dans le Massachusetts, dont un chez un concessionnaire où plusieurs voitures ont été englouties. À Providence, dans le Rhode Island, des pluies diluviennes ont inondé un terrain de stationnement et une partie d’un centre commercial. Les pompiers ont utilisé des bateaux gonflables pour sauver plus de deux douzaines de personnes bloquées dans des voitures.

Après une journée sèche, la pluie a recommencé à tomber à Leominster mercredi après-midi. Certaines parties du Massachusetts et du Rhode Island ont été placées en alerte de crue soudaine. Plus tôt dans la journée, des pluies diluviennes se sont abattues sur Danbury, dans le Connecticut, où les autorités ont dû secourir plusieurs personnes bloquées dans des véhicules en proie aux eaux de crue.

Les pluies de l’ouragan Lee n’ont pas contribué aux inondations de ce début de semaine. Mais l’ouragan se déplace vers le nord et pourrait toucher terre en Nouvelle-Écosse, au Canada, peut-être sous la forme d’une tempête tropicale, selon les prévisionnistes.

Selon Dean Mazzarella, le maire de Leominster, les premières estimations des projets de restauration des infrastructures de la ville pourraient s’élever entre 25 et 40 millions $ US.

La Nouvelle-Angleterre a connu son lot d’inondations cet été, notamment une tempête qui a déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont en juillet, causant la mort de deux personnes. Les scientifiques constatent que les tempêtes du monde entier se forment dans une atmosphère plus chaude, ce qui fait des précipitations extrêmes une réalité plus fréquente aujourd’hui.