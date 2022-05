Une tornade fait un mort et au moins 23 blessés à Gaylord, dans le Michigan

GAYLORD, Mich. — Une tornade a frappé durement vendredi une petite communauté du nord du Michigan, tuant au moins une personne et en blessant au moins 23 autres en renversant des véhicules, en arrachant les toits de bâtiments et en abattant des arbres et des lignes électriques.

La tornade a frappé Gaylord, une ville d’environ 4200 habitants à environ 370 kilomètres au nord-ouest de Detroit, vers 15h45.

Mike Klepadlo, propriétaire d’Alter-Start North, un atelier de réparation automobile, a déclaré que lui et ses employés s’étaient cachés dans une salle de bain.

«J’ai de la chance d’être en vie. (La tornade) a fait sauter l’arrière du bâtiment, a-t-il affirmé. Vingt pieds (6 mètres) du mur du fond ont disparu. Tout le toit est parti.»

Emma Goddard, 15 ans, a déclaré qu’elle était au travail en train de préparer un «smoothie» pour un client lorsqu’elle a reçu une alerte téléphonique concernant la tornade. Pensant que le temps dehors avait l’air «orageux, mais pas effrayant», elle est retournée à ce qu’elle faisait. Sa mère a alors appelé et elle a assuré à sa mère qu’elle allait bien.

«Pas même deux minutes plus tard, la mère de mon collègue s’est précipitée à travers la porte d’entrée de Tropical Smoothie et nous a crié de courir à l’arrière du bâtiment, car il y avait un nuage en entonnoir qui se dirigeait vers nous», a-t-elle raconté à l’Associated Press par message texte.

Ils se sont abrités dans la chambre froide, où ils ont pu entendre les vitres se briser.

«J’étais entassée côte à côte avec mes sept collègues, deux des parents de mes collègues et une dame de Door Dash venant chercher ses smoothies.»

Après environ 15 minutes, ils ont quitté la chambre froide et ont senti une odeur de gaz naturel, a-t-elle déclaré.

«Dès que nous sommes sortis, nous avons été choqués de trouver certaines de nos voitures en plusieurs morceaux sur le sol», a écrit Emma Goddard, notant que trois commerces voisins avaient été détruits.

Brian Lawson, un porte-parole de Munson Healthcare, a déclaré que l’hôpital Gaylord-Otsego Memorial soignait 23 personnes blessées par la tornade et qu’une personne avait été tuée. Il ne connaissait pas l’état des blessés ni le nom de la personne décédée.

M. Lawson a indiqué que le rythme des personnes amenées à l’hôpital avait ralenti vendredi soir.

«D’après ce que je comprends, les choses se sont un peu stabilisées», a-t-il déclaré.

Une vidéo publiée en ligne montrait un nuage en entonnoir sombre se matérialisant tandis que des conducteurs nerveux regardaient ou s’éloignaient lentement, incertains de sa trajectoire.

Une autre vidéo montrait d’importants dégâts le long de la rue principale de la ville. Un bâtiment semblait en grande partie effondré et un magasin Goodwill a été gravement endommagé.

Les vents extrêmes sont rares dans cette partie du Michigan, car les Grands Lacs aspirent l’énergie des tempêtes, en particulier au début du printemps lorsque les lacs sont très froids, a déclaré Jim Keysor, un météorologue établi à Gaylord avec le National Weather Service.

Il a déclaré que les conditions qui ont engendré la tornade de vendredi comprenaient un front froid venant du Wisconsin ayant interagi avec l’air chaud et humide au-dessus de Gaylord, en plus de vents tournoyants dans la partie inférieure de l’atmosphère.

Gaylord, connu sous le nom de «village alpin», doit célébrer son 100e anniversaire cette année.

La communauté organise également l’Alpenfest annuel en juillet, une célébration d’inspiration alpine honorant le patrimoine de la ville et un partenariat avec une ville sœur en Suisse.