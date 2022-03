Une tornade pourrait avoir balayé l’Arkansas mercredi matin

SPRINGDALE, Ark. — Des orages violents et possiblement une tornade ont endommagé des structures et brisé des poteaux électriques dans le nord-ouest de l’Arkansas tôt mercredi, alors qu’on mettait en garde contre des tornades et des vents ayant la puissance d’un ouragan dans la plupart de la région du Deep South, une semaine après que des orages dévastateurs aient balayé La Nouvelle-Orléans.

Les intempéries ont frappé la région de Springdale, à 235 kilomètres au nord-ouest de Little Rock, mercredi matin. On ne rapportait pas de victimes dans l’immédiat, mais des veilles et des avertissements de tornade ont été lancés.

Springdale a subi de lourds dommages. Un entrepôt et le gymnase d’une école secondaire ont notamment été touchés, selon la presse locale. Le conseil scolaire de Springdale, le plus important de tout l’Arkansas, a annulé les cours mercredi en raison du mauvais temps.

Le Centre de prédiction des tempêtes de Norman, dans l’Oklahoma, a précisé que la totalité du Mississippi ainsi que des secteurs de l’Alabama, de l’Arkansas, de la Louisiane et du Tennessee étaient les plus menacés par le mauvais temps mercredi. Plus de huit millions de personnes sont concernées, notamment à Memphis, au Tennessee; à Baton Rouge, en Louisiane; à Jackson, au Mississippi; et à Montgomery, en Alabama.

Les intempéries les plus intenses étaient craintes mercredi après-midi.

Une veille de tornade était en vigueur jusqu’en début d’après-midi mercredi pour presque tout l’Arkansas, le nord de la Louisiane, le sud du Missouri, le sud-est de l’Oklahoma et le nord-est du Texas.

Les météorologues préviennent que des tornades sont probables, tout comme des bourrasques de 130 kilomètres/heure et plus.