Une tornade s’abat sur la péninsule de Cape Cod et arrache le toit d’un hôtel

YARMOUTH, Mass. — Une tornade et des vents violents ont frappé mardi la péninsule de Cape Cod, au Massachusetts, au plus fort de la saison touristique, arrachant le toit d’un hôtel, faisant tomber des arbres et privant d’électricité des milliers de clients.

Une tornade a touché Yarmouth juste après midi, selon le Service météorologique national. Une équipe d’enquête a été dépêchée sur les lieux pour évaluer les dégâts et la force de la tornade.

Une rafale de 145 kilomètres/heure a aussi été signalée à Barnstable, selon le Service météorologique.

Personne n’a été blessé.

Le toit de l’hôtel Cape Sands Inn à Yarmouth a été arraché et s’est retrouvé derrière le bâtiment. Les clients ont été transférés vers d’autres établissements.

La municipalité de Harwich a déclaré l’état d’urgence et la police a exhorté les vacanciers à ne pas encombrer les routes pendant le nettoyage.

Le fournisseur d’électricité Eversource a signalé qu’environ 50 000 clients avaient subi des pannes mardi dans l’État, principalement à Cape Cod.

Le Service météorologique avait diffusé un avertissement de tornade pour Cape Cod et Martha’s Vineyard en fin de matinée mardi.