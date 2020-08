Une tornade tue deux personnes au Manitoba après avoir projeté leur véhicule

VIRDEN, Man. — Un homme et une femme sont morts vendredi après qu’une tornade eut touché sol près d’une ferme dans l’ouest du Manitoba, a indiqué la GRC.

La tornade aurait soulevé un véhicule et l’aurait transporté plus d’un kilomètre plus loin. Un homme qui se trouvait dans un second véhicule qui a aussi été projeté par les vents a été gravement blessé.

Des agents sont arrivés à la ferme située près de l’autoroute 83, au sud de Virden, peu après 20h, heure locale. Ils ont constaté que la propriété avait été extrêmement endommagée et que deux véhicules gisaient dans un champ environnant.

Dans le premier véhicule, qui était le plus près de l’autoroute, se trouvait un homme de 54 ans de la Première Nation Sioux Valley Dakota. Il a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour des blessures graves qui ne menacent pas sa vie.

Près du deuxième véhicule, situé à plus d’un kilomètre, les policiers ont découvert les corps d’un homme et d’une femme, tous deux âgés de 18 ans, de Melita. Selon eux, le couple aurait été projeté en dehors du véhicule.

Selon Misheyla Iwasiuk, une chasseuse de tornade locale, la tempête a été la plus importante qu’elle a vue de sa vie.

«Ce n’était pas une belle scène à voir. Cette tornade était large, très violente et imprévue», a-t-elle souligné.