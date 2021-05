Une tour abritant des médias visée par une frappe aérienne d’Israël à Gaza

NEW YORK — Une frappe aérienne israélienne a ciblé samedi un gratte-ciel à Gaza qui abritait plusieurs médias, dont les bureaux de l’agence de presse The Associated Press.

Tous les employés et pigistes à l’emploi de AP qui s’y trouvaient ont pu être évacués en toute sécurité.

Le président et chef de la direction générale de The Associated Press, Gary Pruitt, a publié un communiqué dans lequel il a fait la déclaration suivante:

«Nous sommes choqués et horrifiés que l’armée israélienne ait ciblé et détruit une tour qui accueillait les bureaux d’AP ainsi que ceux d’autres entreprises de presse à Gaza.

«Israël sait depuis longtemps où nous sommes situés et que des journalistes se trouvaient à l’intérieur. Nous avons reçu un avertissement que l’édifice serait atteint», précise le communiqué.

«Nous cherchons des informations de la part du gouvernement israélien et nous sommes en communication avec le Département d’État américain pour en savoir davantage», affirme M. Pruitt.

Le grand patron d’AP a qualifié ces derniers développements d’inquiétants. Selon lui, il aurait pu y avoir plusieurs pertes de vie puisqu’une douzaine de journalistes d’AP se trouvaient à l’intérieur de l’immeuble.

«Heureusement, nous avons pu les évacuer juste à temps», a-t-il indiqué.

«Le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui», a conclu M. Pruitt.