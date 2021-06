Une tour d’appartements s’effondre partiellement en banlieue de Miami

SURFSIDE, Fla. — Une tour d’appartements située en bordure de mer dans la région de Miami en Floride s’est partiellement écroulée jeudi matin, déclenchant une intervention majeure des services d’urgence.

Les pompiers du comté de Miami-Dade effectuaient des recherches dans les débris et menaient une opération de sauvetage en matinée. Dans un gazouillis, le service a indiqué que plus de 80 équipes étaient déployées sur les lieux, en plus de l’aide fournie par les services d’urgence municipaux.

Les autorités locales n’ont pu confirmer si des personnes avaient perdu la vie ni le nombre de résidents de l’immeuble.

Les forces policières ont fermé l’accès à plusieurs routes avoisinantes. Les gyrophares des voitures de police, des camions de pompiers et des ambulances illuminaient d’ailleurs le ciel en début de journée.

L’effondrement du bâtiment a entraîné la formation d’un nuage de poussière partout dans le quartier. Des voitures stationnées jusqu’à deux pâtés de maisons ont été recouvertes par un tapis de poussière.

Des photos et des vidéos ont montré que l’effondrement a touché une moitié de la tour. Les autorités n’ont toujours pas indiqué quelle pouvait être la cause de l’écroulement survenu au coin de la 88e rue et de l’avenue Collins à Surfside, en banlieue de Miami.

L’édifice en question, situé au 8777 Collins Avenue, a été construit en 1981.

Il se trouve dans un secteur où se mêlent de vieux appartements, des maisons, des copropriétés et des hôtels. Des restaurants et des boutiques souvenirs sont aussi nombreux dans ce secteur fréquenté par de nombreux touristes.