Une tournée du Québec pour équiper et écouter les employeurs

MONTRÉAL — Dès le 10 mai, la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) entreprendra une tournée à travers 10 municipalités du Québec dans tout autant de régions afin d’aller à la rencontre d’entreprises.

L’un des objectifs est de présenter un coffre d’outils destiné aux employeurs nommé Pratique RH, qu’on retrouve notamment sur une plateforme du même nom ayant été lancée à l’automne 2020.

«Les entreprises québécoises font présentement face à plusieurs défis liés aux ressources humaines: pénurie de main-d’œuvre, rétention du personnel ou même l’attraction des talents. Ces enjeux sont un important frein pour leurs opérations quotidiennes et menacent leur potentiel de croissance. Il est donc essentiel pour nous de les soutenir en offrant un accompagnement adapté à leurs besoins. Cette première tournée est donc une belle occasion pour apprendre et échanger sur les meilleures pratiques en ressources humaines dans ce contexte de rareté de main-d’œuvre»,indique Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

«Notre objectif est de rapatrier toutes nos initiatives en développement des compétences et en recrutement de tous les bassins de main-d’oeuvre, d’aller à la rencontre des entreprises de partout au Québec pour parler des meilleures pratiques, mais aussi pour s’assurer que toutes les personnes aptes à l’emploi aient une opportunité dans le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre», ajoute-t-il.

Attraction et rétention de main-d’oeuvre, formation continue, mais surtout, diversité et inclusion en emploi seront abordées lors de ces avant-midi d’échanges.

«On a besoin que de plus en plus, nos entreprises s’ouvrent à ça. Et ce n’est pas juste une question de grandes entreprises. On peut être une PME et être inclusive. On veut sensibiliser les entreprises parce qu’on pense qu’il y a encore du travail à faire là-dessus», croit M. Milliard.

La fédération est d’ailleurs instigatrice et partenaire, avec le ministère de l’Emploi, de la plateforme Vision Inclusion, qui vise le maillage entre employeurs et candidats ayant une limitation à l’emploi ou souvent écartés dans les processus traditionnels d’embauche.

La fédération sera également accompagnée par la Fondation pour l’alphabétisation, qui viendra aborder les résultats de sa récente étude sur la littératie et les disparités régionales qu’on peut observer à propos du phénomène. «On voit des différences assez marquées, et donc une certaine inégalité des chances. Les gens de la fondation vont présenter ces chiffres-là et les mettre en contexte avec les enjeux des villes qu’on va visiter», explique M. Milliard.

Un autre volet abordé sera le développement des compétences. Pour ce faire, la FCCQ a fait appel à des représentants du milieu collégial et de l’académie Complexe X.

La tournée Pratiques RH illustre bien le changement de vocation, lent mais sûr, des chambres de commerce. «Traditionnellement, les chambres de commerce étaient des organisations davantage événementielles, rappelle M. Milliard. Mais de plus en plus, on transite vers des organisations de soutien aux entreprises, et même de relations gouvernementales avec des revendications.»

La tournée débutera le 10 mai à Lévis, dans la région de Chaudière-Appalaches, et se terminera le 20 juin à Saint-Sauveur, dans la région des Laurentides. Entre-temps, les villes de Châteauguay, Joliette, Richmond, Saguenay, Victoriaville et Montréal, de même que la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, accueilleront l’événement.

Comptant bien prendre le pouls des participants, M. Milliard espère que les entrepreneurs et commerçants des régions saisiront l’occasion pour aborder leur réalité.

«On ne vise pas nécessairement un gros achalandage; on souhaite avoir des petits groupes qui vont prendre de trois à quatre heures de leur temps pour réfléchir à différentes questions de développement de leur organisation, nuance-t-il. On veut des échanges, des panels et des témoignages.»

