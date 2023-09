Une toute première halte-garderie à l’Assemblée nationale

QUÉBEC — La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a inauguré mercredi la toute première halte-garderie qui pourra accueillir les enfants des élus et du personnel politique et administratif.

«Le Conseil des petits trésors» a été conçu pour accueillir un maximum de 10 enfants (de 10 ans et moins), dont quatre poupons, à des heures atypiques. Il s’agit d’une halte-garderie et non d’un Centre de la petite enfance.

Soulignant cette première dans l’histoire du parlement, Mme Roy a dit espérer que la halte-garderie facilite la conciliation travail-famille et attire en politique les nouveaux parents.

«Il faut demeurer innovants, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie d’ouverture. Notre halte-garderie s’inscrit dans la foulée des mesures axées sur la conciliation travail-famille qui permettront, je l’espère, d’être encore plus attractif comme milieu de travail.»

L’Assemblée nationale a récemment installé des tables à langer dans les salles de bain. Elle a également ouvert une salle familiale et une salle d’allaitement.

Après un an d’activités, le projet de halte-garderie fera l’objet d’un bilan pour déterminer s’il deviendra permanent et si des ajustements sont nécessaires, a indiqué la présidente.