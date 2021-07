Une tranche de gâteau de noce du prince Charles et de Diana est mise aux enchères

LONDRES — Une tranche de l’un des 23 gâteaux de noce du prince Charles et de la princesse Diana est mise aux enchères 40 ans après le mariage qui avait capté l’attention du monde entier.

La tranche, avec glaçage, provient de l’un des gâteaux de noce officiels du mariage, le 29 juillet 1981, de l’héritier du trône britannique et de sa timide épouse de 20 ans. Il comporte une base en massepain avec sur le glaçage un blason royal coloré en sucre.

Le morceau de gâteau avait été offert à Moyra Smith, membre de la maison de la reine mère à Clarence House. Mme Smith avait conservé le précieux morceau dans un moule à gâteau en métal. Elle avait protégé le glaçage avec une pellicule plastique alimentaire.

Mme Smith avait apposé sur le couvercle une étiquette écrite à la main: «Manipulez avec soin – Gâteau de noce du prince Charles & de la princesse Diane» (sic), qu’elle a signée et datée du 29 juillet 1981— le jour même des noces princières.

La famille de Mme Smith a plus tard vendu le morceau de gâteau à un collectionneur, en 2008, et il a été à nouveau mis aux enchères le 11 août dernier.

Il devrait cette fois rapporter entre 300 et 500 livres (entre 520 et 870 $ CA environ). Le morceau de gâteau est quand même vendu avec les détails de la cérémonie et un programme du petit-déjeuner du mariage.

«Il semble être exactement dans le même bon état que lors de la vente initiale, a précisé Chris Albury, commissaire-priseur et évaluateur principal chez Dominic Winter Auctioneers. Mais nous vous déconseillons d’en manger.»