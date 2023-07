Une traversée de l’Atlantique en montgolfière annulée en raison de problèmes

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Deux Britanniques qui souhaitaient réussir une traversée de l’océan Atlantique en montgolfière ont dû mettre fin à leur périple et atterrir à Terre-Neuve-et-Labrador vendredi matin, au lendemain de leur départ, en raison d’ennuis techniques.

Mike et Deborah Scholes avaient décollé jeudi matin à bord de leur montgolfière Rozier au Nouveau-Brunswick avec comme destination l’autre côté de l’océan.

Leur objectif était de traverser l’Atlantique en six jours, environ. La trajectoire et le lieu d’atterrissage de la montgolfière devaient être déterminés par la force et la direction des vents.

Cependant, ils ont confirmé sur leur page Facebook avoir été forcés d’atterrir à Terre-Neuve seulement 19 heures après leur envol en raison d’un problème technique non spécifié.

Leur publication précise qu’il aurait été imprudent pour eux de poursuivre leur périple dans ces conditions, mais assure que cette «embûche» n’a pas refroidi leur passion pour l’aventure.

S’ils avaient réussi leur voyage, Deborah Scholes serait devenue la première femme à être capitaine d’une montgolfière au cours d’une traversée de l’Atlantique, tandis que son mari serait devenu le premier homme aveugle membre de l’équipage à réussir l’exploit.