Une trentaine de Prix Iris seront remis pour célébrer le cinéma québécois

MONTRÉAL — Les Prix Iris, qui reconnaissent le talent et les réalisations de l’industrie du cinéma au Québec, seront remis dimanche soir lors du Gala Québec Cinéma et du Gala Artisans.

Au total, 27 longs métrages de fiction, 14 documentaires (longs), 29 courts métrages de fiction, 14 courts métrages documentaires et 13 courts métrages d’animation ont été évalués, ce qui porte à 188 le nombre de finalistes.

Les deux galas remettront un total de 30 Prix Iris, anciennement les Prix Jutra, qui seront décernés à l’élite du cinéma québécois.

Par ailleurs, le travail d’une personnalité du cinéma qui marque le public et qui contribue à l’évolution de l’industrie est célébré annuellement par le Gala Québec Cinéma. Cette année, la lauréate de l’Iris Hommage 2022 est l’actrice Louise Portal, qui fête 50 ans de carrière.

«Les films québécois sortis au cours de la dernière année ont réussi à générer un bel engouement et à rayonner pour un large public d’ici et d’ailleurs, suscitant toujours cette immense fierté, indique dans un communiqué la directrice générale de Québec Cinéma, Sylvie Quenneville. Nous avons hâte de célébrer notre cinéma qui malgré le contexte particulier est toujours aussi vivant, vibrant et si essentiel au développement et rayonnement de notre culture».

Lors de la cérémonie de dimanche, les films Les Oiseaux ivres de Ivan Grbovic ainsi que Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote sont en tête de liste avec 16 nominations chacun dans la catégorie long métrage de fiction. Il faudra aussi surveiller L’arracheuse de temps de Francis Leclerc qui est nommé à 13 reprises, dont pour le prix du meilleur scénario.

Dans la catégorie des longs métrages documentaires, Comme Une Vague de Marie-Julie Dallaire et Archipel de Félix Dufour-Laperrière ont de bonnes chances de remporter un prix avec quatre nominations chacun.

Habituellement, l’Iris du public met en lumière les cinq films ayant eu le plus d’entrées dans les salles de cinéma commerciales de la province. Par la suite, le public est appelé à voter parmi la sélection afin de désigner le lauréat. Cette année étant encore une fois hors-norme, notamment en raison de la fermeture des salles de cinéma de décembre à février, 10 films sont soumis au vote du public, dont des longs métrages de fiction et documentaires.

Le Gala Québec Cinéma sera diffusé dimanche à 20h sur les ondes de Radio-Canada.