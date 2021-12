Une troisième dose de vaccin dès le 4 janvier, les soignants au travail avec la COVID

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec permettra à des travailleurs de la santé atteints de la Covid-19 de travailler sous certaines conditions.

«Nous avons pris la décision que, sous certaines conditions, le personnel de la santé qui est positif pourra continuer de travailler», a annoncé mardi le ministre de la Santé Christian Dubé.

Avec la transmission fulgurante du variant Omicron, «il y a de plus en plus de malades et de moins en moins de gens pour les soigner», a-t-il expliqué, rappelant que lundi, environ 7000 travailleurs de la santé qui avaient dû s’absenter à cause de la COVID-19, un nombre qui devrait selon lui encore augmenter.

Le ministre a aussi annoncé qu’à partir de mercredi, tous les travailleurs de la santé, y compris ceux œuvrant au privé ou dans des organismes communautaires, pourront aller chercher leur troisième dose de vaccin. Ce sera aussi le cas pour les représentants de la sécurité publique,le personnel en milieu scolaire, les inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et le personnel des abattoirs pour la chaîne alimentaire.

Les Québécois de 18 à 59 ans auront graduellement accès à cette troisième dose, à partir du 4 janvier pour les plus âgés, et dès le 21 janvier pour les plus jeunes.

Plus de détails à venir.