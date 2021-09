Une troisième dose est recommandée pour les personnes immunodéprimées

OTTAWA — Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande aux personnes immunodéprimées de recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Le comité a publié vendredi l’avis indiquant que les personnes modérément à gravement immunodéprimées ont une réponse plus faible au vaccin.

Il recommande à ceux qui ne sont pas encore vaccinés de recevoir trois doses d’un vaccin à ARNm.

Il indique qu’une dose supplémentaire d’un vaccin à ARNm devrait être fournie à ceux qui sont complètement vaccinés, y compris ceux qui ont reçu des doses mixtes.

L’organisme consultatif affirme que donner à ceux qui sont immunodéprimés une troisième dose n’est pas comme offrir un rappel à la population générale, car pour la plupart des gens, deux doses de vaccin protègent contre la COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a dit que les conseils s’appliquaient aux personnes de 12 ans et plus dont le système immunitaire est compromis pour diverses raisons, comme le traitement d’une tumeur ou une infection au VIH non traitée qui a progressé.

Le panel dit qu’il continue d’étudier la nécessité de doses de rappel pour des groupes spécifiques, comme ceux des soins de longue durée.