Une troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

OTTAWA — Plusieurs rassemblements sont prévus samedi au pays afin de souligner la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Ce jour férié fédéral reconnaît l’héritage du système des pensionnats pour autochtones au Canada et les préjudices qu’il a causés aux peuples autochtones.

Le premier ministre Justin Trudeau doit prendre part à une marche de sensibilisation et à des activités communautaires locales dans le nord de la Saskatchewan avec des survivants et des dirigeants.

À Montréal, un rassemblement et une marche débuteront à 13 h au parc Jeanne-Mance. L’événement est organisé par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et Résilience Montréal. Il soulignera les luttes pour la justice et la dignité dans les communautés autochtones.

Dans la capitale fédérale, des survivants des pensionnats et des dirigeants autochtones participeront à une cérémonie commémorative sur la colline du Parlement à compter de midi.

Des rassemblements auront lieu également à Victoria, Winnipeg et Toronto.