Une usine de production de biocarburant sera implantée à Varennes

MONTRÉAL — Une usine de production de biocarburants à partir de matières résiduelles non recyclables sera implantée à Varennes, dans le cadre du projet Recyclage Carbone Varennes d’Enerkem.

Le projet est évalué à 876 millions $, dont 687 millions $ pour l’usine.

Le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement Québec, accorde un prêt d’une somme maximale de 80 millions $ ainsi qu’un placement en parts privilégiées d’une valeur maximale de 80 millions $ pour le projet.

Le premier ministre du Québec, François Legault, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, ont fait l’annonce mardi, en compagnie des ministres fédéraux Catherine McKenna, Mélanie Joly et Pablo Rodriguez.

La ministre Catherine McKenna a de son côté annoncé un investissement fédéral de 74 millions $ dans le projet.

En plus du démarrage de l’usine de biocarburants, le projet inclut l’implantation, par Hydro-Québec, d’un électrolyseur de 88 mégawatts pour la production d’hydrogène vert, dont les investissements sont évalués à plus de 190 millions $.

À Varennes, la production de biocarburant sera effectuée à partir de résidus de biomasse forestière et de matières résiduelles non recyclables.

Le projet devrait permettre la création de plus de 500 emplois pendant la construction de l’usine et de près de 100 emplois lors de son exploitation.