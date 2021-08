Une vague d’incendie déferle sur la Grèce, l’île d’Eubée est coupée en deux

ATHENS, Grèce — Trois grands incendies de forêt ont déferlé sur la Grèce samedi, l’un menaçant des villes entières et coupant en deux Eubée, la deuxième plus grande île du pays, isolant sa partie nord. D’autres ont englouti des montagnes boisées et ont longé des sites antiques, laissant derrière eux une traînée de destruction qu’un responsable a décrit comme « une catastrophe biblique ».

Une flottille de 10 navires – deux bateaux des garde-côtes, deux ferries, deux navires à passagers et quatre bateaux de pêche – attendait dans la station balnéaire de Pefki, près de la pointe nord d’Eubée, prête à évacuer davantage de résidents et de touristes si nécessaire, a déclaré un garde-côte à l’Associated Press (AP), sous couvert d’anonymat.

Les pompiers ont travailler avec acharnement toute la nuit pour sauver Istiaia, une ville de 7 000 habitants dans le nord d’Eubée, ainsi que plusieurs villages, utilisant des bulldozers pour ouvrir des chemins dans l’épaisse forêt.

L’incendie d’Eubée a forcé l’évacuation hâtive vendredi soir d’environ 1 400 personnes d’un village balnéaire et des plages de l’île par un assortiment hétéroclite de bateaux après que les flammes qui approchaient empêchaient les gens de fuir autrement.

Parmi les autres incendies dangereux, l’un se trouvait dans le sud de la péninsule grecque du Péloponnèse, près d’Olympie et un autre à Fokida, dans la région de la Grèce centrale, au nord d’Athènes. L’incendie d’Olympie s’est déplacé vers l’est, loin du site antique, menaçant les villages lors d’une soudaine flambée samedi après-midi.

Au nord d’Athènes, l’incendie du mont Parnitha, un parc national avec d’importantes forêts, brûlait toujours avec des poussées occasionnelles, mais un porte-parole des services d’incendie a déclaré à l’AP samedi soir que les efforts pour le contenir «allaient bien». Le vice-ministre de la Protection civile Nikos Hardalias a déclaré aux journalistes samedi soir que les pompiers espéraient contenir l’incendie dimanche.

La fumée de cet incendie se répandait toujours dans le bassin d’Athènes. Plus tôt, le feu avait envoyé une fumée étouffante dans la capitale grecque, où les autorités avaient mis en place une ligne téléphonique pour les résidents souffrant de problèmes respiratoires.

Un pompier volontaire est décédé vendredi et au moins 20 personnes ont été soignées dans des hôpitaux au cours de la semaine dernière lors de la vague de chaleur la plus intense en Grèce depuis trois décennies. Les températures ont grimpé jusqu’à 45 degrés Celsius.

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s’est rendu samedi au quartier général des pompiers à Athènes et a exprimé sa «profonde tristesse« pour la mort du pompier.

Fournir l’aide nécessaire à toutes les personnes touchées par les incendies de forêt sera «ma première priorité politique», a-t-il déclaré, promettant que toutes les zones brûlées seraient reboisées.

« Lorsque cet été cauchemardesque sera passé, nous porterons toute notre attention sur la réparation des dégâts le plus rapidement possible et sur la restauration de notre environnement naturel », a déclaré le premier ministre Mitsotakis.

Un responsable local de la région de Mani, dans le sud du Péloponnèse, au sud de Sparte, a estimé que l’incendie de forêt avait détruit environ 70% de sa région.

« C’est une catastrophe biblique. Nous parlons des trois quarts de la municipalité », a déclaré la mairesse adjointe d’East Mani, Eleni Drakoulakou, à la chaîne de télévision d’État ERT, plaidant pour qu’il y ait davantage d’avions bombardiers d’eau.

D’autres responsables et résidents du sud de la Grèce ont téléphoné à des programmes télévisés, demandant en direct d’obtenir davantage d’aide pour lutter contre les incendies.

La Grèce a demandé de l’aide via le système d’aide d’urgence de l’Union européenne. Des pompiers et des avions ont été envoyés de France, d’Espagne, d’Ukraine, de Chypre, de Croatie, de Suède, d’Israël, de Pologne, de Roumanie, de Suisse et des États-Unis.

Les causes des incendies font l’objet d’une enquête. Trois personnes ont été arrêtées vendredi — dans la grande région d’Athènes, dans le centre et le sud de la Grèce — soupçonnées d’avoir déclenché des incendies, dans deux cas intentionnellement.

Une autre personne, un Grec de 47 ans, a été arrêtée samedi après-midi dans la banlieue athénienne de Petroupoli pour avoir allumé deux feux dans un bosquet et mis le feu à quatre bennes à ordures, a annoncé la police.

Les responsables grecs et européens ont également blâmé le changement climatique pour le grand nombre d’incendies qui ravagent le sud de l’Europe, du sud de l’Italie aux Balkans, en Grèce et en Turquie.