Une vaste étendue de forêt boréale sera protégée dans le nord de l’Ontario

OTTAWA — Le plus grand projet de conservation de terres privées de l’histoire du Canada se déroule dans le nord de l’Ontario.

Conservation de la nature Canada a passé l’année dernière à négocier l’achat de 1450 kilomètres carrés de la forêt boréale près de Hearst, en Ontario, auprès d’une entreprise de pâtes et papiers. Cette superficie correspond à plus de deux fois celle de la ville de Toronto.

L’entreprise, Domtar, n’a pas récolté dans la région depuis plus d’une décennie et la terre était attrayante pour l’organisme privé à but non lucratif en raison de sa riche biodiversité.

La région abrite 100 lacs, 1300 kilomètres de rivières et de ruisseaux et constitue un habitat essentiel pour de nombreuses espèces parmi les plus emblématiques du Canada, notamment l’ours noir, le loup, l’orignal et le caribou des bois, qui est en voie de disparition.

C’est aussi un énorme puits de carbone naturel, stockant l’équivalent des émissions de trois millions de véhicules pendant toute leur durée de vie.

Conservation de la nature Canada travaille actuellement sur un plan de gestion de la propriété pour déterminer l’accès aux terres sauvages à des fins récréatives de plein air, mais la désignation de conservation signifie qu’aucun développement industriel ne peut avoir lieu sur le site.