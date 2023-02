Une veillée aura lieu à Montréal pour souligner un an de résistance de l’Ukraine

MONTRÉAL — Une veillée aux bougies pour souligner les 365 jours de résistance de l’Ukraine aura lieu à Montréal, vendredi soir, au square Dorchester.

Organisée par le Congrès des Ukrainiens Canadiens (UCC), l’action pancanadienne marque un an depuis l’invasion russe et se veut une occasion pour les Canadiens de «montrer qu’ils sont solidaires» avec l’Ukraine.

«Au cours de l’année passée, les héroïques forces armées ukrainiennes et le peuple ukrainien se sont unis pour défendre la liberté en Europe face à l’assaut génocidaire de la Russie. Le courage et la détermination du peuple ukrainien inspirent le monde», a déclaré Alexandra Chyczij, présidente nationale de l’UCC, sur la page Facebook de l’organisation.

Les participants sont invités à apporter bougies et drapeaux lors de l’événement, qui débutera à 18h30.

Le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine a d’ailleurs été érigé pour la journée sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement à Québec en signe de solidarité.

«Un an plus tard, le peuple ukrainien m’émeut toujours par sa résilience. C’est puissant de voir tout un pays debout, inébranlable devant l’oppression. Mes pensées et celles des Québécois sont avec le peuple ukrainien et toute la communauté ukrainienne québécoise», a déclaré le premier ministre François Legault sur son compte Twitter, vendredi matin.

Dans une déclaration diffusée jeudi, les dirigeants du G7 ont condamné «la guerre illégale, injustifiable et non provoquée de la Russie, son mépris pour la Charte des Nations unies et son indifférence devant les répercussions que cette guerre occasionne dans le monde entier».

«En revanche, nous saluons l’héroïsme du peuple ukrainien dans le cadre de sa courageuse résistance. Nous nous engageons à intensifier notre soutien diplomatique, financier et militaire à l’Ukraine, à augmenter le coût à faire payer à la Russie et à ceux qui appuient son effort de guerre, et à continuer de lutter contre les effets négatifs de la guerre sur le reste du monde», pouvait-on lire sur le site web du premier ministre canadien Justin Trudeau.

D’autres rassemblements auront lieu à travers la province, notamment à Québec et à Granby, ainsi que dans le reste du Canada.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.