Une villa romaine qui abrite une œuvre de Caravaggio est offerte aux enchères

ROME — Une villa romaine où on retrouve la seule œuvre connue peinte au plafond par Caravaggio sera adjugée mardi lors d’un encan judiciaire, dans le cadre d’une querelle de succession qui oppose les héritiers d’une famille aristocratique italienne à leur belle-mère, une princesse d’origine texane.

La princesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, anciennement connue sous le nom de Rita Carpenter, s’est réveillée mardi matin dans la villa Casa dell’Aurora, entourée comme d’habitude par ses chiens, mais cela pourrait très bien être sa dernière journée sous un toit qui lui appartient depuis près de vingt ans.

Un encan en ligne organisé par un tribunal de Rome doit débuter à 15 h, heure locale. La mise de départ est de 353 millions d’euros, mais la valeur de la villa située tout juste en retrait de la célèbre Via Veneto est épinglée à 471 millions d’euros.

«C’est très émotif depuis que j’ai reçu l’avis du juge le 2 septembre. Je n’ai presque pas dormi, a dit Mme Boncompagni Ludovisi à l’Associated Press quelques heures avant l’encan. C’est comme les étapes du deuil. Tout d’abord la colère, puis l’incrédulité, puis finalement on l’accepte.»

La villa construite en 1570 appartient à la famille Ludovisi depuis le début des années 1600. Après la mort du prince Nicolo Boncompagni Ludovisi en 2018, la villa s’est retrouvée au cœur d’une querelle de succession entre les enfants issus de son premier mariage et sa troisième femme, la princesse Rita.

La villa, aussi connue sous le nom de Villa Ludovisi, abrite une fresque peinte au plafond par Caravaggio. L’œuvre se trouve dans une salle autrement insignifiante, près d’un escalier en colimaçon qui mène au deuxième étage.

Elle a été commandée en 1597 par un diplomate et mécène des arts. Caravaggio était à ce moment très jeune. Le tableau de 2,75 mètres montre Jupiter, Platon et Neptune. Il ne s’agit pas d’une fresque, mais plutôt d’huile sur du plâtre, et c’est la seule murale peinte au plafond qu’on attribue à Caravaggio.

En plus de mentionner cette œuvre unique, l’avis publié en ligne souligne que la villa nécessitera des travaux d’au moins 11 millions d’euros pour correspondre aux normes actuelles.

La «propriété monumentale» de six étages compte trois garages, deux terrasses sur le toit et un jardin «splendide», peut-on lire sur internet.

Mais le prix de départ astronomique pourrait très bien décourager les acheteurs. Mme Boncompagni Ludovisi dit que plusieurs acheteurs potentiels ont visité au cours des dernières semaines, mais elle n’est pas autorisée à dévoiler leur identité. L’éventuel nouveau propriétaire pourrait n’être connu que dans quelques semaines.

Si personne ne mise au premier tour, deux autres tours seront organisés à un prix plus bas, a dit Mme Boncompagni Ludovisi. Le ministère italien de la Culture peut à tout moment égaler la mise la plus élevée, puisque la propriété fait partie du patrimoine culturel du pays.

La princesse américaine, l’ancienne épouse du représentant américain John Jenrette fils de la Caroline du Sud, a épousé le prince Boncompagni Ludovisi en 2009. À ce moment, la villa était en très mauvais état et il ne l’utilisait que comme bureau.

Ils l’ont rénovée du mieux possible ensemble, a-t-elle dit. Ils ont ouvert leurs portes à des étudiants et à des groupes touristiques, ils ont organisé des banquets pour générer des revenus, et ils ont fait numériser les archives de la famille.

«J’ai toujours voulu en faire un musée, mais ça ne se produira pas, a dit Mme Boncompagni Ludovisi. J’espère que la personne qui l’achètera la traitera avec autant de soins et d’amour que mon mari et moi l’avons fait.»