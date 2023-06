Une ville de l’Utah a violé le premier amendement en refusant un spectacle de drag

SALT LAKE CITY — La ville de St. George devra délivrer un permis à un groupe basé dans l’Utah qui se spécialise dans l’organisation de spectacles de drag et qui veut en organiser un qui s’adresse à tous les âges dans un parc public, a déclaré un juge fédéral, qualifiant de discrimination inconstitutionnelle la tentative de la ville d’empêcher le spectacle.

«Les espaces publics sont des espaces publics. Les espaces publics ne sont pas des espaces privés. Les espaces publics ne sont pas des espaces majoritaires», a écrit le juge de district américain David Nuffer dans une décision rendue vendredi, accordant l’injonction préliminaire demandée par le groupe. «Le premier amendement de la Constitution des États-Unis garantit que tous les citoyens, populaires ou non, majoritaires ou minoritaires, conventionnels ou non conventionnels, ont accès aux espaces publics pour l’expression publique.»

Le groupe Utah Drag Stars et sa présidente-directrice générale Mitski Avalōx, ont poursuivi la ville de St. George en mai après que la ville a refusé l’autorisation d’organiser un spectacle de drag pour tous les âges qui devait avoir lieu dans un parc public en avril.

Une plainte déposée devant un tribunal fédéral a accusé les responsables de la ville de «violations flagrantes et constantes de leur liberté d’expression, de leur droit à une procédure régulière et de leur droit à une protection égale», et demande à St. George de revenir sur sa décision et d’autoriser le spectacle de drag à la fin du mois de juin.

Selon Mme Avalōx, un coordinateur des événements de la ville a déclaré au groupe qu’il pourrait commencer à faire de la publicité pour le spectacle d’avril avant d’obtenir un permis. Le conseil municipal a ensuite refusé le permis, citant une ordonnance jamais appliquée auparavant qui interdit la publicité avant l’approbation du permis.

Le juge Nuffer a écrit dans sa décision que le refus de permis basé sur cette ordonnance était un prétexte pour discriminer.

«Les fonctionnaires prêtent serment de soutenir, obéir et défendre la Constitution des États-Unis et la Constitution de l’État de l’Utah, a écrit M. Nuffer. Ils ne servent pas simplement les citoyens qui les élisent, la majorité des citoyens de la communauté ou une minorité vocale de la communauté.»

La ville ne peut plus appliquer de nouvelles interdictions de publicité à l’encontre du groupe ou de son spectacle, a statué le juge Nuffer, qui a ordonné que le spectacle ait «la priorité sur tout autre événement».

Des répercussions d’une émission d’HBO

Dans un communiqué, la ville de St. George a déclaré qu’elle s’engage à garantir que les parcs et installations publics restent viables et ouverts aux résidents et à ceux qui souhaitent organiser des événements spéciaux.

«Notre intention est toujours de respecter la loi à la fois lorsque nous promulguons des lois et lorsque nous appliquons des lois, et nous continuerons à le faire, indique le communiqué. Nous avons lu l’avis du juge Nuffer et bien que nous soyons déçus du résultat, nous évaluons actuellement nos options à la lumière de la décision.»

Le procès a marqué le développement le plus récent d’un conflit pour des spectacles de drag à St. George, une ville conservatrice à 179 kilomètres au nord-est de Las Vegas. Depuis que HBO a filmé une émission de drag dans un parc public l’année dernière pour un épisode de sa série «We’re Here», la ville est devenue un point névralgique dans la lutte nationale contre les spectacles de drag, qui font l’objet d’une attention politique accrue dans les villes et les États contrôlés par les républicains.

Les événements publics comme les heures de contes de drag queen et l’événement pour tous les âges que Mme Avalōx avait l’intention d’organiser ont été de plus en plus ciblés dans les législatures à travers le pays. En mai, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une interdiction pour les mineurs d’assister à des spectacles de drag, et le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé une interdiction pour les personnes habillées en drag de lire des livres aux enfants dans les écoles publiques et les bibliothèques.

Dans l’Utah, une proposition d’un républicain de St. George visant à exiger des avis d’avertissement pour des événements tels que les spectacles de drag ou les parades de la fierté dans les lieux publics est tombée dans l’impasse après avoir été examinée par la Chambre des représentants de l’État au mois de mars. Cette proposition faisait suite aux réactions négatives suscitées par l’émission produite par HBO à St. George.

Les responsables de la ville ont délivré des permis pour le spectacle malgré l’objection de certains membres du conseil et de militants locaux. Le directeur municipal Adam Lenhard a démissionné des mois plus tard après avoir écrit aux membres du conseil pour dire qu’il ne pouvait pas légalement refuser les permis de spectacle, selon des courriels obtenus par le journal Salt Lake Tribune.

Mme Avalōx a fondé le groupe Southern Utah Drag Stars dans l’espoir de présenter des spectacles de drag aux membres de la communauté LGBTQ+ dans un endroit rural où de telles formes de divertissement font souvent défaut.

«Je me suis donné pour mission de continuer à organiser ces événements et pas seulement un mois par an, mais pour le faire pour les gens qui étaient comme moi quand j’étais petite. (Qu’ils) puissent voir qu’il y a des adultes queers qui vivent une vie longue et bien remplie, a déclaré Mme Avalōx dans une entrevue à l’Associated Press. Ma plus grande ambition était de fournir un espace public où les gens peuvent aller dans un parc et profiter d’un spectacle destiné à tout le monde.»