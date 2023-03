Une ville de Terre-Neuve se mobilise pour sauver des dauphins piégés par les glaces

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le maire d’une communauté rurale de Terre-Neuve est rayonnant de fierté après que plus d’une douzaine de personnes de sa ville ont pataugé dans l’océan Atlantique glacial vendredi pour aider à sauver des dauphins piégés par les glaces.

Melvin Harnum, le maire de Heart’s Delight-Islington, souligne que les résidents et les membres du service d’incendie volontaire local ont chargé les animaux dans des traîneaux normalement utilisés pour transporter du bois ou du matériel de pêche sur glace. Ils ont sorti les traîneaux de l’eau, les ont attachés à des VTT et ont remorqué les dauphins de l’autre côté du port.

«Certains d’entre eux étaient là-bas sans rien, ils avaient juste des chaussures de sport dans l’eau. Mon Dieu, de l’eau glacée !» affirme M. Harnum en entrevue samedi. Sans les efforts des résidents et leur idée d’utiliser les traîneaux, davantage de dauphins seraient probablement morts, ajoute-t-il.

Les animaux semblaient d’abord en difficulté vendredi matin lorsque les gens ont commencé à publier des photos de ce qui semblait être une douzaine de dauphins piégés dans les eaux peu profondes et rocheuses près du rivage.

Heart’s Delight-Islington abrite environ 675 personnes et se trouve à l’extrémité sud d’un port en forme de bol dans la baie de Trinity. M. Harnum précise que les vents forts et les marées avaient rapidement déplacé beaucoup de glace dans la région.

Wayne Ledwell, biologiste marin du groupe Whale Release and Strandings de la province, explique que les animaux étaient des dauphins à nez blanc, qui n’aiment pas plonger loin sous la glace pour se libérer. Au lieu de cela, ils ont été poussés dans des eaux de moins en moins profondes, où les rochers ont tranché leur chair.

Il est arrivé sur les lieux vendredi après-midi pour retrouver les gens de Heart’s Delight déjà au travail pour transporter les dauphins. Il a soulevé les traîneaux restants et leur cargaison de mammifères marins sur une remorque à plateau et les a transportés par camion jusqu’à la ville voisine de Whiteway, où le port était complètement dégagé.

Certains des animaux n’ont pas survécu, et certains n’ont pas réussi à sortir de l’autre côté du port de Heart’s Delight avant que la glace ne se déplace et ne les emprisonne à nouveau, précise M. Ledwell. Un navire brise-glace de la Garde côtière a même navigué dans la région samedi matin pour desserrer les larges blocs gelés.

Les dauphins qui se sont échappés seront confrontés à des défis encore plus grands lorsqu’ils tenteront de quitter la baie de Trinity, qui est un long bras de mer entre la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve et le reste de l’île. Les vents forts de l’Arctique poussent d’épaisses étendues de banquise vers le sud en direction de St. John’s et les dauphins devront trouver un moyen de s’y retrouver, explique M. Ledwell.

Même ainsi, il dit que les animaux avaient eu de la chance d’avoir eu des ennuis à Heart’s Delight, où la communauté est rapidement passée à l’action.

«Ils ont compris, souligne M. Ledwell. Et si vous ne le comprenez pas, dans de nombreux cas, il n’y a aucun espoir pour les animaux.»