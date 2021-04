Une violente bagarre fait trois morts à Dubaï

DUBAI, Émirats arabes unis — La police de Dubaï a arrêté dix personnes en lien avec une violente bagarre qui a fait trois morts, ont annoncé les responsables mercredi.

Il s’agit d’une rare explosion de violence dans ce cheikat du Golfe.

Une douzaine d’hommes armés de couteaux et de gourdins se seraient affrontés au sujet d’une dette d’environ 1700 $ CAN. Trois personnes ont été tuées et d’autres gravement blessées.

La police n’a pas fourni plus de détails concernant les suspects, se contentant de dire qu’ils sont d’origine asiatique.

La police de Dubaï dévoile rarement des statistiques concernant la criminalité, mais elle a précédemment fait état d’incidents similaires dans des quartiers moins bien nantis ou dans les camps de travail où séjournent des travailleurs étrangers.

Les meurtres surviennent au moment où Dubaï est frappé par un ralentissement économique en raison de la pandémie, qui a provoqué de multiples mises à pied dans une économie qui dépend lourdement de l’industrie des services. Le tourisme, l’hébergement et la vente au détail ont tous été durement frappés par le virus. La ville-état a redoublé d’efforts depuis quelques mois pour rehausser son image de destination sécuritaire ouverte aux touristes.

Le département d’État des États-Unis a récemment mis en garde contre la petite criminalité et de rares agressions dans les quartiers ouvriers de la ville.

– Par The Associated Press