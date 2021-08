Une visite surprise de deux élus américains en Afghanistan qui ne passe pas

WASHINGTON — Deux membres du Congrès américain sont confrontés à des condamnations et à des questions à la suite de leur visite surprise en Afghanistan cette semaine. Ce voyage a détourné des ressources dédiées au retrait chaotique des États-Unis dans ce pays, en plus de s’attirer les foudres de chefs militaires et de membres de la Chambre des représentants.

Le représentant démocrate dans le Massachusetts, Seth Moulton, et le représentant républicain au Michigan, Peter Meijer, ont pris l’avion mardi et ont été à l’aéroport de Kaboul pendant plusieurs heures avant de repartir dans un avion militaire.

Ils ont présenté leur visite «secrète» comme un effort pour exercer une surveillance du Congrès sur la gestion par l’administration Biden d’une situation qui se détériore rapidement, après la prise de contrôle rapide du pays par les talibans.

Le département d’État et le personnel militaire américain ont toutefois été stupéfaits de ce voyage. Ils ont affirmé que les ressources nécessaires pour protéger les membres du Congrès avaient nui à l’effort d’évacuation. Ils ont également évoqué la possibilité que le vol des législateurs ait pu priver de sièges d’autres Américains ou Afghans cherchant à fuir le pays avant le 31 août, date limite fixée par le président Joe Biden pour le retrait des États-Unis en Afghanistan.

«Nous n’encourageons évidemment pas les visites VIP dans une situation très tendue, dangereuse et en évolution dans cet aéroport et à l’intérieur de Kaboul en général», a mentionné mercredi le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Selon lui, «ils ont certainement pris du temps par rapport à ce que nous avions prévu de faire cette journée-là».

Les membres du Congrès sont maintenant critiqués pour avoir fait preuve de «m’as-tu-vu» en tant que politiciens – ce qu’ils nient avec véhémence – tout en ajoutant une confusion inutile à une situation désastreuse. Ils ont également exploité la frustration de ceux qui pensent que rester les bras croisés et ne rien faire n’est pas non plus une option.

Tous deux sont des anciens combattants, avec des antécédents dans la région. M. Moulton, un membre de la marine qui a critiqué ouvertement la guerre en Irak, a effectué plusieurs tournées en Irak. Pour sa part, M. Meijer a été déployé dans la réserve de l’armée et a ensuite travaillé en Afghanistan dans une organisation non gouvernementale fournissant de l’aide.

Seth Moulton siège au comité des services armés de la Chambre et Peter Meijer est membre du comité des affaires étrangères de la Chambre.

Leurs bureaux n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la visite mercredi. Mais dans un communiqué conjoint transmis mardi soir, MM. Moulton et Meijer ont expliqué qu’ils avaient pris des sièges qui étaient déjà vides lors de leur vol et ont contesté les insinuations selon lesquelles ils avaient effectué le voyage pour se mettre de l’avant.

«Nous avons fait cette visite en voulant, comme la plupart des anciens combattants, pousser le président à prolonger la date limite du 31 août, lit-on dans leur déclaration. Après avoir parlé avec les commandants sur le terrain et vu la situation de visu, il est évident que parce que nous avons commencé l’évacuation si tard, quoi que nous fassions, nous ne ferons pas sortir tout le monde à temps.»

Voyage dénoncé de toutes parts

Cependant, de retour en sol américain, leur effort a reçu un accueil glacial.

«C’est très sérieux. Nous ne voulons pas que les membres y aillent. Ce n’était pas, à mon avis, une bonne idée», a commenté la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, mercredi. Elle a mis en garde les autres législateurs de ne pas emboîter le pas.

Pour une rare fois en accord avec Mme Pelosi, le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy a aussi invité les autres législateurs à ne pas se rendre en Afghanistan.

Les membres du Congrès qui souhaitent effectuer un tel voyage doivent obtenir l’autorisation des présidents de commission. M. Moulton n’a pas consulté avant son voyage la Commission des forces armées de la Chambre, a indiqué sous couvert d’anonymat un assistant au fait de la situation. M. McCarthy a déclaré que M. Meijer n’avait pas non plus demandé la permission de s’y rendre.

D’autres représentants comme Mike McCaul du Texas ont aussi dénoncé le voyage de leurs confrères. Républicain de premier plan à la commission des affaires étrangères, M. McCaul a qualifié le voyage de distraction et a déconseillé aux autres de faire une telle visite.

La démocrate de la Californie Sara Jacobs a été plus mordante. «Prendre de la place dans une zone sinistrée pour son propre ego n’aide personne», a-t-elle écrit sur Twitter.

Trois responsables au fait du voyage ont déclaré que les responsables des départements d’État et de la Défense ainsi que la Maison-Blanche étaient furieux puisque cela avait été fait sans coordination avec les diplomates ou les commandants militaires dirigeant l’évacuation.

L’armée américaine a appris la visite au moment où l’avion des deux élus était en route vers Kaboul, selon les responsables qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires en cours.

Un haut responsable américain a indiqué que l’administration considérait la visite comme manifestement inutile, et plusieurs autres responsables ont déclaré qu’elle était considérée comme une distraction pour les troupes et les commandants de l’aéroport qui mènent une course contre la montre pour évacuer des milliers d’Américains et d’Afghans en situation vulnérable.

Le Pentagone a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les menaces à la sécurité à Kaboul, y compris par le groupe Daech. Lorsque des membres du Congrès se sont régulièrement rendus dans des zones de guerre au cours des deux dernières décennies, leurs visites étaient généralement planifiées depuis longtemps et coordonnées avec les responsables sur le terrain afin d’assurer leur sécurité.

«Je pense que le secrétaire aurait apprécié avoir une conversation avant la visite», a déclaré John Kirby, le porte-parole du Pentagone.

Lisa Mascaro et Matthew Lee ont aussi contribué à ce reportage.