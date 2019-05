Une voiture a percuté un immeuble à Québec

QUÉBEC — Un accident entre deux véhicules a dégénéré, mercredi midi à Québec, lorsque l’un d’entre eux a fini par prendre feu après avoir percuté un immeuble.

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) et le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) sont intervenus sur les lieux de l’accident, qui s’est produit à l’angle des boulevards Charest Ouest et Langelier vers l’heure du midi.

Douze personnes ont été transportées en ambulance, dont les deux conducteurs des véhicules qui étaient dans un état jugé grave. On ne craignait toutefois pas pour leur vie, selon la relationniste du SPVQ, Cyndi Paré.

Selon le SPVQ, l’un des véhicules impliqués dans l’accident a heurté un immeuble et a pris feu. L’incendie s’est ensuite propagé dans l’immeuble. Les pompiers de Québec ont réussi à maîtriser l’incendie un peu plus tard.

Les deux véhicules se seraient d’abord percutés à l’intersection entre le boulevard Charest et la rue Saint-Vallier et auraient terminé leur course au 20, boulevard Charest Ouest, a relaté Mme Paré.

À l’intérieur de ce bâtiment se trouvaient au moins une dizaine de personnes. En tout, une quinzaine de personnes ont dû être évaluées par des ambulanciers paramédicaux.

Le SPVQ indique que le boulevard Charest est actuellement fermé dans les deux directions à partir de la rue Saint-Vallier Ouest et du boulevard Langelier.

Les policiers enquêtent toujours sur les causes de l’accident.