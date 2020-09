Une voiture termine sa course sur le trottoir et blesse neuf personnes

MONTRÉAL — Une collision entre une voiture et plusieurs piétons a fait neuf blessés, mercredi, dans le quartier Montréal-Nord.

Plusieurs appels au 911 concernant cet événement avaient été reçus vers 12h45.

Selon les premières informations de la police de Montréal, le conducteur de 38 ans aurait heurté un premier piéton à l’angle du boulevard Langelier et de la rue de Dijon, et il aurait ensuite «quitté les lieux précipitamment avant de terminer sa course sur le trottoir quelques rues plus loin».

Sur le trottoir, le conducteur aurait heurté huit personnes, six adultes et deux enfants, qui s’y trouvaient déjà, a indiqué Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les personnes blessées ont été transportées à l’hôpital, mais heureusement, il n’y a pas lieu de craindre pour leur vie, a dit M. Couture.

L’homme a été arrêté et devait être rencontré par les enquêteurs sur les lieux pour mieux établir la «séquence des événements», a-t-il affirmé.

Selon le porte-parole, aucune hypothèse n’est exclue, bien que «rien ne nous indique qu’il s’agissait d’un geste délibéré».

«Est-ce que cette personne était confuse, en contact avec la réalité? C’est ce que les enquêteurs vont examiner», a indiqué M. Couture, disant que l’hypothèse d’un malaise était l’une de celles étant privilégiées.