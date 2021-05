Union européenne: les émissions polluantes ont chuté de 10 % l’an dernier

BRUXELLES — Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion d’énergies fossiles ont chuté de 10 % dans l’Union européenne l’an dernier, dans le contexte de la pandémie, selon des estimations de l’agence statistique européenne.

Eurostat a indiqué par voie de communiqué vendredi que les émissions ont chuté dans les 27 pays membres de l’UE par rapport à 2019, quand les gouvernements ont imposé différentes mesures pour endiguer la propagation du coronavirus.

La Grèce rapporte la chute la plus importante (-18,7 %). Suivent l’Estonie (-18,1 %), le Luxembourg (-17,9 %), l’Espagne (-16,2 %) et le Danemark (-14,8 %). Les pays ayant enregistré les réductions les plus modestes sont Malte (-1 %), la Hongrie (-1,7 %), l’Irlande (-2,6 %) et la Lituanie (-2,6 %).

Eurostat a précisé que les réductions ont différentes origines.

«Les plus importants déclins ont été constatés pour toutes les formes de charbon. La consommation de pétrole et de produits pétroliers a aussi chuté dans presque tous les États membres, tandis que la consommation de gaz naturel a reculé dans seulement 15 États membres, et a augmenté ou est demeurée stable dans les 12 autres», a dit l’agence.

Les émissions de CO2 provenant de la consommation d’énergie représentent environ 75 % des gaz à effet de serre d’origine humaine dans l’UE. Les quantités produites dépendent de plusieurs facteurs, notamment la croissance économique, les transports et les activités industrielles.

Dans le cadre du «Pacte vert pour l’Europe», l’UE s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030, comparativement au niveau de 1990. Bruxelles vise aussi à atteindre la «neutralité climatique» d’ici le milieu du siècle.

Les chercheurs préviennent que ces cibles sont nécessaires pour empêcher la température moyenne mondiale d’augmenter de plus de 2 degrés Celsius d’ici 2100.

– Par The Associated Press