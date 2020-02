Université de l’Ontario français: locaux dévoilés mercredi à Toronto

TORONTO — Les futurs locaux de l’Université de l’Ontario français (UOF), qui sont actuellement en construction au centre-ville de Toronto, seront dévoilés mercredi.

La visite des lieux sera effectuée en présence de Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l’Ontario, son collègue Ross Romano, ministre des Collèges et Universités de l’Ontario, John Tory, maire de Toronto et Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français.

Les médias ont été convoqués dans un immeuble du centre-ville qui pourrait être le lieu d’aménagement de l’Université de l’Ontario français, qui devrait accueillir ses premiers étudiants à l’automne 2021. L’édifice est situé sur la rue Lower Jarvis, dans le secteur portuaire, à proximité de plusieurs attractions du centre-ville.

Le mois dernier, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont apposé leur signature à une entente de financement conjointe fédérale-provinciale pour la création de l’UOF. Le projet verra le jour grâce à un investissement de 126 millions $ sur huit ans. Le fédéral versera jusqu’à 63 millions $ sur cinq ans, alors que l’Ontario s’est engagée à verser au minimum une somme identique à compter de 2023-2024.

Le projet d’Université de l’Ontario français a provoqué une crise en Ontario à l’automne 2018. Le gouvernement progressiste-conservateur provincial avait alors annoncé que le projet promis par le gouvernement libéral précédent serait mis au rancart jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons budgétaires.

Les Franco-Ontariens ont réagi avec colère. Quelques semaines plus tard, la députée de Glengarry-Prescott-Russell, Amanda Simard, a claqué la porte avec fracas du caucus progressiste-conservateur. Elle a ensuite siégé comme indépendante à l’Assemblée législative de l’Ontario avant de se joindre à la députation du Parti libéral de l’Ontario.