USA: le vaccin Johnson & Johnson recommandé par les experts

WASHINGTON — Un panel d’experts américains a approuvé vendredi le vaccin contre la COVID-19 à dose unique de Johnson & Johnson, mettant le pays sur la voie d’ajouter une option plus facile à utiliser pour lutter contre la pandémie.

Le chef par intérim de la Food and Drug Administration (FDA) a déclaré dans un communiqué que l’agence agirait rapidement pour suivre la recommandation, ce qui ferait du vaccin Johnson & Johnson, le troisième vaccin autorisé aux États-Unis.

La vaccination prend de la vitesse, mais de nouveaux approvisionnements sont urgents pour garder une longueur d’avance sur un virus en mutation qui a tué plus de 500 000 Américains.

Après des discussions d’une journée, les panélistes de la FDA ont déclaré à l’unanimité que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques pour les adultes.

Une fois que la FDA aura rendu une décision finale, les expéditions de quelques millions de doses pourraient commencer dès lundi.

«Il est urgent de le faire», a déclaré le Dr Jay Portnoy du Children’s Mercy Hospital de Kansas City, au Missouri.

«Nous sommes dans une course, coincés entre la mutation du virus – et la sortie de nouveaux variants susceptibles de provoquer de nouvelles maladies – et son arrêt.»

Plus de 47 millions de personnes aux États-Unis, soit 14% de la population, ont reçu au moins une injection des vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna, ce que la FDA a autorisé en décembre.

Mais le rythme des vaccinations a été mis à rude épreuve par des approvisionnements limités et des retards dus aux tempêtes hivernales.

Par The Associated Press