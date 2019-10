USA: l’ex-président Carter chute chez lui et se blesse à un oeil et au front

PLAINS, Ga. — L’ancien président des États-Unis Jimmy Carter a fait une chute à sa résidence de la Georgie, dimanche, ce qui lui a causé un oeil au beurre noir et une plaie au front qui a requis 14 points de suture.

L’ancien chef de la Maison Blanche, qui a eu 95 ans mardi dernier, a néanmoins pu assister en soirée comme prévu à Nashville, au Tennessee, à un concert et à une cérémonie de l’organisme à but non lucratif Habitat pour l’humanité (Habitat for Humanity). Il était accompagné de son épouse Rosalynn, qui a 92 ans.

M. Carter s’est alors présenté en public coiffé d’une casquette des Braves d’Atlanta qui participent présentement aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de baseball. Il affichait aussi un large pansement au front.

Jimmy Carter a été président des États-Unis de 1977 à 1981.