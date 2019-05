USA: Trump menace l’Iran de destruction si les États-Unis sont encore menacés

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Le président Donald Trump avertit que l’Iran sera détruit s’il menace de nouveau les États-Unis.

Le chef de la Maison Blanche a transmis cet avertissement sur twitter dimanche, quelques heures après qu’une roquette soit tombée près de l’ambassade des États-Unis en Irak, le pays voisin de l’Iran. On ignore encore d’où cette roquette a été tirée.

Plus tôt, Washington avait annoncé le déploiement dans le Golfe persique d’un porte-avions et d’avions de chasse, invoquant des menaces en provenance de l’Iran. De plus, du personnel diplomatique non essentiel a reçu ordre de quitter l’Irak.

Cette escalade de tension survient plusieurs mois après que le président Trump ait décidé de retirer les États-Unis de l’accord international conclu en 2015 qui visait à limiter le programme nucléaire iranien en échange d’une levée des sanctions contre l’Iran.

En novembre dernier, l’administration Trump a rétabli les sanctions économiques américaines contre l’Iran.