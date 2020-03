USA: un Canadien a été trouvé coupable de fraude de type «grands-parents»

LOS ANGELES — Un homme de Montréal âgé de 29 ans a été condamné cette semaine à 41 mois d’emprisonnement aux États-Unis pour fraude et à devoir rembourser huit victimes d’une somme de plus de 56 000 $ US.

Un communiqué du Bureau du procureur du district Centre de la Californie explique qu’il y a plusieurs années, Clifford Kirstein et ses complices ont commis des fraudes de type «grands-parents». Ils sont entrés en communication téléphonique avec des aînés aux États-Unis en se faisant passer pour un membre de leur famille et en prétendant avoir besoin d’argent rapidement.

Les victimes effectuaient alors des transferts de fonds que les bandits encaissaient rapidement avant d’être démasqués.

Cependant, des informations ont mené la police à exécuter un mandat de perquisition en début d’année 2012 dans un appartement de Montréal où de nombreuses preuves ont été recueillies.

En janvier 2019, Clifford Kirstein a été extradé aux États-Unis en compagnie de complices. Il a plaidé coupable en novembre dernier.

Agiyl Kamaldin, 32 ans, Mark El Bernachawy, 34 ans, et Kelen Magael Buchan, 27 ans, tous de la région de Montréal, ont aussi plaidé coupable dans cette affaire et ont été condamné à l’emprisonnement. Un autre Canadien, Peter Iacino, 31 ans, est toujours recherché.