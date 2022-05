Uvalde: la police a pris «la mauvaise décision», estime la Sécurité publique du Texas

WASHINGTON — Le directeur de la sécurité publique du Texas estime que ce n’était pas la bonne décision d’attendre 45 minutes avant de donner l’assaut pour maîtriser le tireur qui a tué 19 jeunes élèves et deux enseignantes dans une école primaire, mardi.

Le colonel Steven McCraw, directeur du ministère de la Sécurité publique du Texas, a expliqué vendredi que le commandant des opérations sur place avait choisi d’attendre avant d’intervenir, parce qu’il croyait qu’il n’y avait plus d’enfants en danger dans l’école.

Or, soutient M. McCraw, des enfants appelaient encore le 9-1-1 pendant que des policiers de l’escouade tactique se trouvaient devant la porte verrouillée de la classe.

Même si, selon lui, il est clair aujourd’hui que c’était la mauvaise décision, le colonel McCraw admet que dans le feu de l’action, il n’est pas toujours facile de prendre la bonne décision.

M. McCraw a versé une larme, vendredi, alors qu’il était bombardé de questions des journalistes sur les raisons pour lesquelles les policiers avaient attendu si longtemps avant de faire irruption dans la classe.

Il a rappelé qu’il n’y avait pas d’agent de sécurité dans le bâtiment lorsque le tireur est arrivé et qu’il a commencé pour la première fois à tirer de l’extérieur. Le tueur est ensuite entré dans l’école par une porte qui avait été maintenue ouverte, avant d’ouvrir le feu à l’intérieur de deux salles de classe adjacentes.

«Avec le recul, bien sûr que ce n’était pas la bonne décision – c’était la mauvaise décision, point final, a déclaré M. McCraw vendredi. Quand il y a un tireur actif, les règles changent.»

Dix-neuf élèves et deux enseignantes sont morts dans la tuerie de mardi à Uvalde. Jusqu’à présent, à cause de détails déroutants et souvent contradictoires, il est difficile de savoir ce qui s’est passé précisément et ce qui a pu mal tourner.

La poudrière habituelle

La tragédie est survenue près de 10 ans après que 20 enfants et six adultes du personnel de l’école ont été abattus lors d’une fusillade de masse similaire à l’école élémentaire Sandy Hook, de Newtown, dans le Connecticut, en décembre 2012.

Comme on pouvait s’y attendre, la tuerie d’Uvalde a déclenché la poudrière politique habituelle aux États-Unis. Les démocrates et les partisans du contrôle des armes à feu réclament de nouvelles restrictions; les défenseurs des droits des armes à feu, ainsi que leurs alliés largement républicains, resserrent les rangs et évoquent des enjeux de sécurité à l’école et de santé mentale.

À environ 500 kilomètres à l’est d’Uvalde, la National Rifle Association devait ouvrir vendredi son congrès annuel à Houston, avec comme l’un des invités vedettes l’ex-président Donald Trump.

Le sénateur Ted Cruz, le républicain du Texas le plus souvent associé aux membres du Congrès qui résistent avec véhémence contre tous les efforts visant à resserrer le contrôle des armes à feu, devait également y assister ainsi que la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, devait lui aussi prononcer un discours en personne, mais il aurait plutôt choisi de participer au moyen d’un message vidéo enregistré.

Le président américain, Joe Biden, doit se rendre à Uvalde dimanche pour «réconforter» les familles des victimes et rencontrer les dirigeants communautaires, a déclaré jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui exhortait le Congrès à prendre des mesures significatives vers des restrictions plus strictes sur les armes à feu.

«Nous avons besoin de l’aide du Congrès, a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas faire cela tout seuls.»