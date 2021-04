Vaccin AstraZeneca: plages de vaccination complètes à Québec, rendez-vous requis

QUÉBEC — Les plages de vaccination sont complètes pour vendredi dans les deux cliniques de vaccination désignées AstraZeneca de Québec pour contrer la COVID-19.

Il s’agit de la clinique située au Centre de recherche CERVO de l’Institut universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ) et de celle de la salle des Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale annonce que le vaccin d’Oxford-AstraZeneca sera désormais offert sur rendez-vous seulement. Les personnes âgées de 55 à 79 ans désirant obtenir ce vaccin peuvent donc prendre un rendez-vous dans plusieurs cliniques de vaccination de Québec, de Portneuf et de Charlevoix.

Jeudi, les autorités sanitaires ont annoncé la confirmation de 436 nouveaux cas et trois nouveaux décès dans les 24 heures précédentes sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour un total de 1027 pertes de vie liées au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Il y avait jeudi 160 éclosions actives sur le territoire de la Capitale-Nationale, dont 98 dans les milieux de travail, 24 dans les milieux d’éducation ou de garde et 18 dans les établissements licenciés.

En conférence de presse jeudi, le premier ministre François Legault a annoncé une prolongation d’une semaine des mesures d’urgence spéciales à Québec, Lévis, Gatineau et en Beauce, des régions où les cas d’infection, les éclosions et les hospitalisations étaient en augmentation.

Cela signifie que le gouvernement prolonge au moins jusqu’au 18 avril, la fermeture des écoles, des salles à dîner des restaurants, des commerces non essentiels, des centres d’entraînement, des salons de coiffure, des cinémas et des salles de spectacle à Québec, Lévis, Gatineau et dans certains secteurs de la Beauce.

Le couvre-feu est maintenu à 20h00.