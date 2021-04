Vaccin contre la COVID-19: les enseignants et éducatrices sont priorisés à Montréal

MONTRÉAL — Les enseignants du primaire et du secondaire et les éducatrices en garderie de l’île de Montréal pourront être vaccinés contre la COVID-19 en priorité, tout comme une série de travailleurs essentiels et certaines personnes souffrant de maladies chroniques, a confirmé jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Également, de nouvelles possibilités seront offertes dès jeudi à tous les Québécois: la prise de rendez-vous sera ouverte aux plus de 60 ans dans toutes les régions, et les plus de 55 ans pourront se rendre dans des centres de vaccination, sans rendez-vous, s’ils acceptent de recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

C’est ce qu’a détaillé mercredi en conférence de presse le ministre Dubé, en annonçant le passage à une série d’autres étapes de vaccination au Québec.

Travailleurs essentiels

Ceux visés sont: le personnel des écoles et des garderies, les travailleurs des abattoirs et du secteur minier, ceux du secteur communautaire, les travailleurs agricoles étrangers et ceux responsables de la sécurité publique comme les policiers, les pompiers et les gardiens de prison.

Dès vendredi, ceux dont le lieu de travail est situé sur l’île de Montréal pourront prendre rendez-vous sur le site ClicSanté. Le jour de leur vaccination, ils devront présenter une preuve d’emploi.

Il s’agit des travailleurs oeuvrant dans des secteurs où ils sont plus à risque de contracter ou de propager la COVID-19, notamment des milieux d’emploi où sont survenues des éclosions qui ont été difficiles à contrôler comme les abattoirs, a expliqué le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, présent aux côtés du ministre Dubé.

Personnes ayant des maladies chroniques

Dès lundi, la vaccination sera ouverte à ces Québécois, mais seulement ceux qui sont hospitalisés, qui vont à l’hôpital pour des traitements ou des rendez-vous médicaux.

«Ces personnes ne doivent pas se rendre aux centres de vaccination de masse», a précisé le ministre Christian Dubé: elles seront inoculées à l’hôpital.

Il s’agit des personnes qui ont reçu une greffe d’organe ou de moelle osseuse, celles qui reçoivent des traitements de dialyse ou pour un cancer, et celles qui ont fait une réaction à un vaccin dans le passé.

Quant aux autres maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension ou l’obésité, les personnes qui en souffrent seront vaccinées avec leur groupe d’âge.

Personnes de 60 ans et plus

Dès jeudi, tous les Québécois de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous sur ClicSanté pour leur dose de vaccin. Certaines régions l’offraient déjà, et les autres vont ainsi leur emboîter le pas.

Dans quelques régions, les plages de rendez-vous offertes ne seront toutefois pas avant la fin avril, a averti le ministre de la Santé, puisqu’il manque encore de doses. Mais les citoyens pourront inscrire leur date de rendez-vous à leur calendrier.

Personnes de 55 ans et plus (AstraZeneca)

Dès jeudi, les personnes de 55 ans et plus pourront se rendre dans des centres sans rendez-vous pour obtenir le vaccin d’AstraZeneca. Petites exceptions: pour le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay, cette possibilité sera offerte à partir de vendredi, histoire de laisser le temps aux caisses de vaccin de se rendre dans ces régions. En Abitibi, cette offre n’est pas disponible en raison du variant sud-africain qui circule dans cette région.

Les Québécois qui ont déjà un rendez-vous peuvent l’annuler et se rendre à un centre de vaccination sans rendez-vous pour être inoculés plus rapidement, a souligné M. Dubé.

Cette formule du «sans rendez-vous» devrait fonctionner jusqu’à dimanche, après quoi le site ClicSanté devrait être ajusté pour offrir des plages de rendez-vous à ce groupe d’âge.