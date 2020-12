Vaccin de Pfizer approuvé, la vaccination commence au Canada la semaine prochaine

Le ministère fédéral de la Santé approuve le vaccin de Pfizer.

La vaccination peut donc commencer au Canada comme prévu dès la semaine prochaine.

«Santé Canada a déterminé que le vaccin de Pfizer/BioNTech répond aux exigences rigoureuses du ministère en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité pour son utilisation au Canada», a annoncé Santé Canada mercredi avant-midi.

La compagnie livrera d’ici la fin du mois jusqu’à 249 000 doses de ce vaccin.

Le Canada en a acheté 20 millions et pris une option d’achat sur 56 millions de plus. De ce nombre, au moins 4 millions de doses sont attendues avant la fin mars.

Ottawa espère également approuver bientôt le vaccin de Moderna, dont deux millions de doses seraient alors livrées entre janvier et mars.

«On a trois autres vaccins candidats qui sont actuellement en revue. On peut dire que le vaccin de Moderna est celui qui est le plus avancé (…) On ne peut pas exactement identifier de date à ce moment-ci», a dit Marc Berthiaume, directeur à Santé Canada, lors de la sortie médiatique de son ministère, mercredi.

Pour ce qui est de la rapidité de l’approbation du vaccin que les autorités canadiennes ont réussi à livrer avant les autorités américaines, Dr Berthiaume et sa collègue Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada, dissimulaient mal leur fierté, tout en disant que l’exercice n’était pas une course.

«Nous avons reçu la dernière information à examiner tard hier soir», a relaté Dre Sharma.

La FDA (Food and Drug Administration) a une réunion à l’horaire jeudi. Selon Dre Sharma, l’organisme américain ne recevra aucune nouvelle donnée, mais bien la même information déjà examinée par son ministère.

Approuvé, oui, mais encore surveillé

Dr Berthiaume assure qu’Ottawa continuera d’avoir le vaccin à l’oeil. La compagnie est tenue d’informer les autorités canadiennes de toute réaction inattendue aux vaccins. Les professionnels de la santé, aussi, doivent faire rapport de pareils cas. Au Royaume-Uni, où la vaccination a commencé mardi, on a noté deux réactions allergiques sévères.

«Nous avons déjà approché l’agence règlementaire du Royaume-Uni pour avoir des informations complémentaires sur les cas qui ont été rapportés là-bas», a indiqué Dr Berthiaume.

«Il y a de multiples systèmes qui sont en place pour surveiller de façon étroite l’innocuité du vaccin», a souligné Dr Berthiaume.

Le ministère fédéral de la Santé s’emploie à rassurer les Canadiens, étant donné la rapidité à laquelle ce produit a été approuvé. Il publie donc une série de documents, dont un résumé des preuves qui ont été examinées. Et il promet de publier dans les semaines à venir plus de renseignements scientifiques sur le processus, dont «les données complètes sur les essais cliniques».

Plan de vaccination

Le Québec a identifié deux centres de soins de longue durée, l’un à Montréal et l’autre à Québec, pour recevoir les premières doses du vaccin de Pfizer. On y vaccinera les résidents ainsi que le personnel.

Ce vaccin doit être gardé à des températures sous les – 70 degrés Celsius. La compagnie exige donc qu’il soit administré à l’endroit où elle le livre.

«Le Canada a franchi aujourd’hui une étape cruciale dans sa lutte contre la COVID-19 avec l’autorisation du premier vaccin contre la COVID-19», se réjouit le ministère fédéral de la Santé dans son annonce.