Vaccin: le CCNI recommande une troisième dose aux personnes de 50 ans et plus

OTTAWA — Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande désormais fortement les injections de rappel de vaccin contre la COVID-19 aux personnes de plus de 50 ans.

Le groupe consultatif a également renforcé sa recommandation pour plusieurs autres groupes et suggère maintenant fortement des rappels pour les personnes qui ont reçu une série complète de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca ou Janssen, les communautés des Premières Nations, inuites et métisses et les travailleurs de la santé de première ligne.

Les nouvelles recommandations font suite à une demande urgente du gouvernement fédéral sur le rôle des doses de rappel dans la lutte contre le nouveau variant Omicron.

Le nouveau variant a été révélé à la fin de la semaine dernière et a déclenché des mesures frontalières plus strictes dans le monde, alors que l’Organisation mondiale de la santé prévient que son nombre élevé de mutations pourrait indiquer qu’il est plus transmissible que les souches précédentes.