Les Québécois pourront devancer leur rendez-vous pour la 2e dose à partir du 7 juin

QUÉBEC — Les Québécois âgés de 80 ans et plus seront les premiers à pouvoir devancer leur rendez-vous pour recevoir une deuxième dose de vaccin, le 7 juin.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté jeudi le calendrier des deuxièmes doses, comme il s’y était engagé. Dès le 8 juin, il sera possible pour les gens de 75 ans et plus de devancer leur deuxième dose, et ainsi de suite.

À chaque jour ouvrable, et ce jusqu’au 23 juin, une nouvelle tranche d’âge (blocs de cinq ans) pourra se rendre sur Clic-Santé pour obtenir un nouveau rendez-vous.

Voici le calendrier établi:

– Semaine du 7 juin: 60 ans et plus

– Semaine du 14 juin: 35 ans et plus

– Semaine du 21 juin: 18 ans et plus

L’intervalle recommandé est réduit

L’intervalle recommandé entre deux doses de vaccin contre la COVID-19 est réduit à huit semaines au Québec.

Le ministère de la Santé a annoncé par communiqué avoir pris cette décision à la suite d’une mise à jour des avis du Comité sur l’immunisation du Québec.

Pour les vaccins à ARNm, soit ceux de Pfizer et de Moderna, l’intervalle recommandé passera donc de 16 à huit semaines pour obtenir une réponse immunitaire plus élevée, plus rapidement.

Le ministère précise qu’il est important que l’offre de devancer la deuxième dose de vaccin se fasse selon le calendrier de priorisation établi par groupe d’âge.

Par ailleurs, pour les personnes immunosupprimées ou dialysées qui n’ont pas encore reçu leur deuxième dose, l’intervalle recommandé est de quatre semaines.

Le ministère rappelle que depuis le 29 mai, la deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca est offerte dans certaines cliniques sans rendez-vous, aux personnes qui ont reçu leur première dose depuis au moins huit semaines.

Les personnes de 45 ans et plus qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose peuvent recevoir une deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca ou plutôt opter pour celui de Pfizer ou de Moderna.