Vaccin: pas un motif de congédiement ni de refus d’embauche, dit le ministre Boulet

MONTRÉAL — Alors que Québec a annoncé l’entrée en vigueur d’un passeport vaccinal contre la COVID-19 le 1er septembre, le ministre du Travail, Jean Boulet, a tenu à souligner que le statut vaccinal d’une personne ne pouvait être un motif de congédiement ou de refus d’embauche.

Son collègue de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé jeudi qu’à compter du 1er septembre, un passeport vaccinal entrerait en vigueur et pourrait être utilisé, selon la situation épidémiologique, mais pas pour des services essentiels ni pour des services publics.

Il pourrait l’être cependant dans des gymnases, pour la pratique de sports d’équipe, dans les bars, les restaurants, pour assister à des spectacles, à des festivals ou assister à des matchs.

Mais le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, a insisté sur le fait que le statut vaccinal ne peut pas être un facteur de discrimination à l’embauche. Il ne peut pas non plus constituer une raison valable pour congédier un travailleur qui refuserait d’être vacciné.