Vaccin: plus de 80 % des Ontariens admissibles ont maintenant reçu une première dose

TORONTO — La ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, a déclaré que plus de 80 % des résidants de la province âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Cela signifie que l’une des trois conditions que la province avait fixées pour aller au-delà de l’étape 3 de son plan de réouverture est désormais remplie.

Le gouvernement avait également indiqué que 75 % des personnes de 12 ans et plus devaient avoir reçu leur deuxième dose, et qu’aucun bureau de santé publique ne pouvait avoir un taux de vaccination de la population admissible de moins de 70 %.

Mme Elliott a dit que d’autres indicateurs de santé clés devaient également être stables.

La province a déclaré que si toutes ces conditions sont remplies, la majorité des restrictions pourront être levées 21 jours après le début de cette phase, mais certains demandent plus de détails sur ce à quoi ressemblera l’Ontario après l’étape 3.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante demande jeudi au gouvernement de communiquer son plan de levée des restrictions commerciales et de s’assurer que les entreprises ne seront pas soumises à un confinement en cas de quatrième vague.