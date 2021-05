Vaccin: un fabricant indien suspend ses livraisons à COVAX jusqu’à la fin de l’année

NEW DELHI — Le plus grand fabricant mondial de vaccins contre la COVID-19, le Serum Institute of India, dit espérer pouvoir fournir des doses à l’initiative COVAX d’ici la fin de l’année — un retard qui ralentira considérablement les efforts de vaccination à travers le monde.

Le Serum Institute of India (SII) est le principal fournisseur de COVAX, ce programme des Nations unies visant à assurer une distribution équitable des vaccins, particulièrement dans des pays en voie de développement.

Or, le SII avait annoncé au mois de mars qu’il reportait toutes ses exportations de vaccins pour faire face à la flambée de cas de COVID-19 en sol indien.

À l’époque, l’Organisation mondiale de la santé et Gavi, l’un des partenaires de COVAX, avaient dit s’attendre à ce que cette interruption affecte environ 90 millions de doses et que les livraisons en provenance de l’Inde reprennent d’ici juin.

«Le SII a livré plus de 200 millions de doses», a rapporté l’institut dans un communiqué partagé sur son compte Twitter mardi. L’entreprise a précisé que des «discussions intenses» ont eu lieu dans les derniers jours sur la décision du gouvernement indien et des fabricants de vaccin par rapport aux exportations.

Le SII dit continuer à «prioriser l’Inde».

«Nous espérons également commencer à livrer à COVAX et à d’autres pays d’ici la fin de l’année.»

En avril, pas moins de 60 pays ont dû mettre leurs plans de vaccination sur pause à cause des délais d’approvisionnement de COVAX, alors que la plupart d’entre eux n’avaient aucun autre moyen de se procurer des doses.

Le chef de la direction du SII, Adar Poonawalla, avait précédemment prévenu que si la crise du coronavirus en Inde ne s’atténuait pas, il avait «peur de ce que […] nous devrons faire et de ce qui va se passer».

Zain Rizvi, chercheur en droit et en politique au sein de l’organisme Public Citizen, a qualifié ce nouveau retard de «cauchemar» pour l’accès aux vaccins dans le monde. «COVAX n’a aucun moyen plausible d’atteindre ses modestes objectifs à moins que les pays riches ne partagent immédiatement leurs doses et leur technologie», a-t-il signalé.

L’effort onusien pour partager le vaccin contre la COVID-19 dépend de près d’un milliard de doses d’AstraZeneca fabriquées par le Serum Institute. L’ONU a accès à de petites quantités du vaccin de Pfizer-BioNTech et traite avec d’autres producteurs, dont Johnson & Johnson et Moderna, mais la plupart de ces doses ne seront livrées que plus tard cette année, ou l’an prochain.