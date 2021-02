Vaccination: 70 000 aînés de 85 ans et plus ont déjà pris leur rendez-vous.

QUÉBEC — Les premières heures de l’opération de vaccination des personnes âgées de 85 ans et plus ont permis de constater que le système de prise de rendez-vous mis en place fonctionnait rondement, a observé jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse, à Montréal.

En quelques heures à peine, pas moins de 70 000 personnes âgées ont déjà pris leur rendez-vous pour être vaccinées contre le virus de la COVID-19.

Le ministre a noté que les proches aidants âgés de 70 ans et plus pourraient se faire vacciner eux aussi, en accompagnant une personne de 85 ans ou plus.

Il a demandé aux personnes âgées de moins de 85 ans de ne pas prendre de rendez-vous pour l’instant, pour ne pas engorger la ligne téléphonique, qui a connu des difficultés temporaires jeudi matin.

La plateforme web mise en place pour prendre les rendez-vous, Clic Santé, peut stocker jusqu’à 12,5 rendez-vous à la seconde.

M. Dubé était satisfait par ailleurs de noter que le Québec allait recevoir 700 000 doses de vaccins d’ici la fin du mois de mars.

Il a confirmé que la deuxième dose du vaccin pourrait être donnée à partir du 15 mars, comme prévu.

À l’approche de la semaine de relâche, le ministre a demandé aux Québécois de suivre les directives sanitaires à la lettre et de ne pas baisser la garde.