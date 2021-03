Vaccination: confiance en hausse des Canadiens à l’égard des engagements fédéraux

OTTAWA — Les nouveaux engagements fédéraux sur la distribution des doses de vaccin et le début de la vaccination des personnes âgées font maintenant croire aux Canadiens qu’ils seront tous vaccinés d’ici l’automne, comme l’a promis le premier ministre Justin Trudeau.

Dans un nouveau sondage Léger mené en ligne avec l’Association d’études canadiennes, 56 % des répondants disent croire qu’il y aura assez de doses de vaccins pour qu’un tel engagement soit tenu.

Les Canadiens les plus optimistes à cet effet ont été répertoriés au Québec, dans l’Atlantique et en Colombie-Britannique, alors qu’il y avait plus de sceptiques en Ontario et en Alberta.

Le sondage illustre aussi que deux répondants sur trois tiennent au maintien des mesures de confinement tant qu’au moins la moitié de la population n’aura pas été immunisée.

Le vice-président exécutif et associé chez Léger, Christian Bourque, explique que les récentes livraisons de doses de vaccins ont rassuré les Canadiens qui, il y a deux semaines à peine, blâmaient à 69 % le gouvernement du Canada pour les délais de distribution des vaccins plutôt que ceux des provinces.

Même pendant la crise d’approvisionnement des dernières semaines, le premier ministre Justin Trudeau a maintes fois répété que tous les Canadiens qui le désireraient seraient immunisés contre la COVID-19 au plus tard à la fin du mois de septembre prochain.

L’Agence de la Santé publique du Canada prévoit la livraison cette semaine d’environ 445 000 doses des divers vaccins; la semaine dernière, 640 000 doses ont été distribuées, du jamais vu depuis le début de la campagne de vaccination.