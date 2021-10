Vaccination dans la santé: syndicats et PQ demandent de reporter la date butoir

Les syndicats dans la santé et le Parti québécois demandent de reporter la date butoir du 15 octobre pour imposer la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, afin d’éviter des bris de services.

Lors d’une conférence de presse conjointe à Québec mercredi, la FIQ, l’APTS, le SQEES, le SCFP et la CSQ se sont présentés aux côtés du chef du Parti québécois Paul St-Pierre-Plamondon et du porte-parole sur les dossiers de santé, Joël Arseneau, pour marteler ce message du nécessaire report de la date butoir.

Ils demandent aussi qu’entre-temps, le gouvernement convienne d’un plan afin d’éviter les bris de services, et ce, en concertation avec les syndicats du réseau de la santé.

M. St-Pierre-Plamondon a souligné que 7000 travailleurs «au minimum» s’apprêtent à être suspendus sans solde, le 15 octobre, parce qu’ils n’ont pas été vaccinés et qu’ils travaillent dans le réseau.

La présidente du Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, Sylvie Nelson, se dit très inquiète pour ses membres qui sont déjà «à bout de souffle» dans les résidences pour aînés et les CHSLD et qui risquent maintenant de ne plus pouvoir dispenser certains services, à cause du départ de ces collègues non vaccinés.