Vaccination de masse: les aînés heureux de recevoir leur dose mais déçus de l’attente

MONTRÉAL — Le bonheur d’obtenir leur première dose de vaccin contre la COVID-19 a été assombri, pour beaucoup d’aînés montréalais, par la fatigue de la longue attente pour accéder à la zone de vaccination au Stade olympique, lundi midi.

Des centaines de gens âgés, plusieurs en marchette ou en fauteuil roulant poussé par un proche, faisaient la file à l’intérieur du stade avant de pouvoir franchir la première porte menant à la vaccination. D’autres ont attrapé des chaises de plastique bleues et les traînaient derrière eux, ou devant, comme une marchette, pour s’y appuyer lorsque nécessaire.

C’était le Jour 1 de la vaccination de masse à Montréal. Le stade accueillait surtout des gens de 85 ans et plus, puisqu’ils ont été les premiers à pouvoir réserver leur place.

Mais les aînés montréalais étaient découragés, lundi midi, et d’autres carrément fâchés.

«C’est la catastrophe», s’est exclamé Jean-Yves Plourde, 75 ans, qui venait tout juste de recevoir l’aiguille dans le bras.

Il avait rendez-vous à 11h45, mais n’a été vacciné qu’à 13h20, avec plus d’une heure et demie de retard. «Pour les personnes âgées, il me semble que c’est pas une belle manière d’agir.»

«C’est mal organisé, c’est mal organisé», grommelait un autre homme, le long de la file d’attente.

Après le poste d’entrée où le rendez-vous était vérifié, les files se poursuivaient, les gens parfois très serrés les uns contre les autres. Une dame cherchait de la main le mur pour se tenir, puis une chaise, et une autre.

Des chaises pliantes avaient d’ailleurs été installées tout le long du parcours d’attente, et des navettes motorisées reconduisaient certaines personnes en attente de leur vaccin.

Une fois à l’intérieur de la zone, l’identité des gens était vérifiée, ainsi que leur état à recevoir un vaccin. Lundi midi, il y avait 36 stations de vaccination, permettant à autant de Montréalais de recevoir leur vaccin en même temps.

On peut vacciner actuellement 3000 personnes par jour au stade, a précisé Julie Provencher, la directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique du CIUSSS de l’Est-de-l’Île.

Elle demande aux gens de ne pas être trop sévères: c’est la première journée de vaccination de masse, et des ajustements seront faits pour améliorer le roulement, promet-elle, comme l’ajout de fauteuils roulants. Elle rappelle aussi aux gens de ne pas se présenter trop à l’avance à leur rendez-vous, pour justement éviter ces longues files, et l’attente pour tous. Le CIUSSS avait d’ailleurs diffusé un communiqué en matinée, car la situation s’était rapidement manifestée.

«Il y a un engouement, dit-elle. Pour une première journée dans l’histoire de la plus grande vaccination de masse de l’humanité, je pense que ça va, ça roule. Les gens sont heureux quand ils ressortent, mais c’est sûr qu’il y a un certain délai.»

Certains rencontrés après avoir reçu leur vaccin étaient visiblement soulagés: «je vais pouvoir sortir de la maison et voir mes petits-enfants», a lancé avec joie Pasqualina Mancini, 72 ans.

«Ça s’est très bien passé. La seule déception, ça a été l’attente. (…) Je suis contente, c’est comme un soulagement», a dit Louise Quesnel, 85 ans.

La vaccination au Québec

Après les Québécois habitant en CHSLD et en résidences privées, et après les travailleurs de la santé, le grand programme provincial de vaccination vise désormais les aînés vivant à domicile.

Ceux de 85 ans et plus ont été les premiers à pouvoir prendre rendez-vous, mais le programme s’est rapidement étendu, d’abord vendredi dernier aux Montréalais de 80 à 84 ans, et, lundi matin, ceux de plus de 70 ans ont appris qu’ils pouvaient, eux aussi, prendre rendez-vous. Les Lavallois de 70 à 79 ans peuvent aussi réserver leur plage horaire dès maintenant.

En raison de la situation épidémiologique prévalant dans la région de Montréal et des préoccupations quant à l’émergence des nouveaux variants, la répartition du nombre de doses a été ajustée afin que ce territoire en reçoive davantage au cours des deux premières semaines de mars.

Une dizaine de sites de vaccination sont prévus à Montréal, dont le Stade olympique et le Palais des congrès, situé au centre-ville.

Les autorités sanitaires rappellent que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit.

Les personnes admissibles doivent prendre rendez-vous sur le site Internet Quebec.ca/vaccincovid ou, s’ils n’ont pas accès à internet, en composant le 1 877 644-4545.