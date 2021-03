Vaccination des femmes enceintes en Ontario: la Société d’obstétrique applaudit

La présidente de la Société ontarienne d’obstétrique et de gynécologie applaudit la décision de l’Ontario d’inclure les femmes enceintes sur sa liste de bénéficiaires prioritaires dans la prochaine phase de son plan de vaccination contre la COVID-19.

La Dre Constance Nasello affirme que même si les femmes enceintes ont été exclues des essais initiaux des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, il y a de plus en plus de preuves que les vaccins sont sans danger pour elles.

Les autorités sanitaires de l’Ontario ont répertorié la grossesse comme un facteur mettant une personne à risque d’être hospitalisée ou de mourir par la COVID-19 alors qu’elles ont publié vendredi les détails du plan de vaccination de la province.

Cela signifie que les femmes enceintes seraient éligibles à un vaccin lors de la deuxième phase du déploiement du vaccin.

La Dre Nasello indique qu’il existe des preuves montrant que même si de nombreuses femmes qui contractent la COVID-19 pendant la grossesse présentent des symptômes bénins, la grossesse est un facteur de risque de symptômes plus graves nécessitant une hospitalisation.

La Saskatchewan est la seule autre province à inclure explicitement les femmes enceintes dans sa liste de vaccination prioritaire, en inscrivant les femmes enceintes atteintes d’une maladie cardiaque grave dans la deuxième phase du plan de vaccination provincial.