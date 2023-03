Vaccination: la configuration circulaire est plus efficace, selon une étude

TORONTO — Une étude réalisée en Ontario comparant différents sites de vaccination a révélé que les cliniques de masse, dans lesquelles les vaccinateurs et les bénévoles se déplacent autour d’une configuration circulaire de chaises sur lesquelles les patients restent assis, sont de loin le modèle le plus efficace.

L’étude du ministère de la Santé de l’Ontario, obtenue par La Presse Canadienne dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, a examiné neuf cliniques de vaccination de masse différentes au cours des six derniers mois de 2021 dans le but de soutenir d’éventuelles futures campagnes de vaccination à grande échelle.

L’étude a révélé que les modèles traditionnels avaient tous des forces et des limites différentes, mais que celle du modèle circulaire était en mesure de vacciner un plus grand nombre de personnes par membre du personnel, et que les patients y passaient moins de temps.

Lors du déploiement de ce modèle, les patients prennent place sur des chaises et le personnel et les bénévoles s’en approchent pour effectuer l’inscription, le dépistage médical, la vaccination et le temps d’observation au même endroit.

Ce modèle circulaire a permis d’administrer 50 doses par heure, tandis que les modèles traditionnels ont atteint 13 doses par heure. Le site de service au volant a permis d’injecter seulement sept doses par heure.

De plus, les patients du modèle circulaire ont passé un total de cinq minutes entre l’entrée et la vaccination, alors que le processus a pris 11,5 minutes à la clinique traditionnelle et près de 14 minutes aux sites de service au volant.

Parmi les inconvénients du mode circulaire figurent des moyens limités d’accommoder les personnes ayant une déficience physique ou développementale et une charge physique plus élevée pour le personnel.

L’étude a révélé que les modèles de service au volant étaient capables d’atteindre les personnes ayant des problèmes d’accessibilité et d’utiliser les espaces extérieurs lorsque le risque de transmission est élevé ou qu’il n’y a pas d’espaces intérieurs disponibles. Mais ils peuvent aussi être durs pour le personnel, qui est debout la plupart du temps et exposé aux intempéries.

Les cliniques de vaccination traditionnelles ont allégé le fardeau du personnel, qui peut habituellement s’asseoir et peut être utilisé dans des espaces petits ou de forme irrégulière. En revanche, il nécessite un mouvement important des patients et ceux-ci sont davantage exposés aux virus en raison du temps plus long passé à l’intérieur.